Το cozy μίνι φόρεμα από τα H&M που θα φορέσεις με ψηλές μπότες και με μπαλαρίνες – Κοστίζει κάτω από 30 ευρώ

Ένα φόρεμα, διαχρονικό και ευέλικτο, δεν μπορεί να λείπει από τη γκαρνταρόμπα μας, ούτε αυτό το φθινόπωρο

Με μια έρευνα για το ιδανικό φόρεμα, με ζεστό ύφασμα αλλά και θηλυκή γραμμή, ανακαλύψαμε εκείνο από τα H&M που θα φορέσεις από το πρωινό στο γραφείο και την απογευματινή έξοδο στην πόλη, μέχρι και το Κυριακάτικο brunch.

Πρόκειται για ένα μίνι, μακρυμάνικο φόρεμα με απαλή πλέξη ριμπ και μικρή ποσότητα μαλλιού, ζεστό και cozy, ό,τι πρέπει για τις δροσερές φθινοπωρινές ημέρες.

Το cozy μίνι φόρεμα από τα H&M που θα φορέσεις με ψηλές μπότες και με μπαλαρίνες

Με εφαρμοστό μπούστο, φαρδύ τμήμα στο πάνω μέρος διπλωμένο προς τα κάτω και εβαζέ κάτω μέρος, δίνει μια μοναδική girly αισθητική, κολακεύει το σώμα και μπορεί με το κατάλληλο πανωφόρι να μεταμορφωθεί χωρίς κόπο. Σκέψου το φορεμένο με ένα biker jacket για μια πιο rock εμφάνιση ή με ένα cropped trench coat για ένα πιο ρομαντικό outfit.

H&M

Δες το εδώ

Το καλύτερο; Το φόρεμα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα, το σκούρο καφέ και το ανοιχτό μπεζ, δύο ουδέτερες αποχρώσεις που μπορούν να γίνουν «καμβάς» και να δημιουργήσουν κομψά και παιχνιδιάρικα φθινοπωρινά outfits, είτε με την προσθήκη prints, είτε με την προσθήκη κοσμημάτων και chic αξεσουάρ.

Τέλος, να σου πούμε πως το φόρεμα αυτό, κοστίζει μόλις 27,99 ευρώ και ταιριάζει τόσο με ψηλές μπότες όσο και με μπαλαρίνες. Σκέψου, μπορείς να δείχνεις cool με τις μοδάτες σουέντ cowboy boots σου, ή με τις over the knee μαύρες μπότες σου, αλλά μπορείς επίσης να είσαι κομψή και άνετη όλη την ημέρα με τα φλατ σου, τις μπαλαρίνες ή τα loafers σου.

H&M

Δες το εδώ