Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η εμφάνισή της με see – through φόρεμα έφερε Old Hollywood λάμψη στο Netflix Tudum Theater

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πραγματοποίησε μια κομψή εμφάνιση φορώντας ένα εντυπωσιακό see-through mesh φόρεμα.

Αφορμή για την εμφάνισή της στάθηκε η ειδική εκδήλωση του Stranger Things, στο Netflix Tudum Theater στο Λος Άντζελες, όπου η ηθοποιός συνδύασε κομψότητα, δυναμισμό και μια δόση Old Hollywood glam σε ένα.

Το see-through mesh φόρεμά της, δημιουργία του οίκου Bronx and Banco, αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, με το βαθύ ντεκολτέ και τον statement μαύρο βελούδινο φιόγκο στο μπούστο να αποτελούν λεπτομέρειες που ισορροπούν άψογα ανάμεσα στο ρομαντικό και το sexy.

Getty Images

Η εμφάνιση αυτή έρχεται μετά από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με τον συμπρωταγωνιστή της, Ντέιβιντ Χάρμπορ, για χάρη της παγκόσμιας πρεμιέρας της 5ης σεζόν του «Stranger Things», όπου είχε επιλέξει ένα ειδικά κατασκευασμένο μαύρο metallic φόρεμα από δαντέλα και τούλι με χάντρες του οίκου RODARTE.

Να σου θυμίσουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό πως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις και απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ωστόσο Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Ντέιβιντ Χάρμπορ εμφανίστηκαν μαζί στο red carpet και πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους.