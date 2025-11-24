Style inspo: Βρήκαμε τα πιο στιλάτα δερμάτινα bomber jackets της αγοράς και ξέρουμε πώς θα τα φορέσεις σαν fashion expert

Τα δερμάτινα bomber jackets έχουν γίνει μία από τις μεγάλες «εμμονές» της σεζόν, με τις γυναίκες της μόδας να τα φορούν σε κάθε τους εμφάνιση αλλά και τα brands να έχουν μια ποικιλία επιλογών, που καλύπτει κάθε γούστο.

Τα bomber jackets που παραπέμπουν σε εκείνα της πολεμικής αεροπορίας της δεκαετίας του '40, ήρθαν στις τάσεις της μόδας επανερμηνευμένα ως μέρος της πανκ αισθητικής της δεκαετίας του '70.

Παρά το πέρας των δεκαετιών το στιλ των bomber jackets δεν έχει αλλάξει. Διατηρεί την ογκώδη γραμμή του που έρχεται σε αντίθεση με το εφαρμοστό τελείωμά του, εκείνο όμως που κανείς μπορεί να διαπιστώσει είναι πως αυτή τη σεζόν οι δερμάτινες εκδοχές τους είναι must have.

Βρήκαμε τα πιο στιλάτα δερμάτινα bomber jackets της αγοράς και ξέρουμε πώς θα τα φορέσεις σαν fashion expert

Πώς θα τα φορέσεις; Στην αγορά υπάρχουν πολλές επιλογές οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε αισθητική και στιλ. Μπορείς να επιλέξεις για παράδειγμα ένα βουργουνδί δερμάτινο bomber jacket και να το φορέσεις με ένα παντελόνι και τα αγαπημένα σου loafers.

Από την άλλη, αν θέλεις να κάνεις μια πανκ εμφάνιση μπορείς να πεις «ναι» σε ένα total leather look απογειώνοντας το look σου με ψηλές μπότες ή να επιλέξεις ένα denim wide leg με cowboy boots για μία casual αλλά chic εμφάνιση. Τέλος, αν αγαπάς την athleisure αισθητική μπορείς να διαλέξεις τα αγαπημένα σου sneakers συνδυάζοντάς τα με legging και ένα φούτερ

Δες παρακάτω 5 leather bomber jacket

Pink Woman

Δες το εδώ

Zara

Δες το εδώ

Answear

Δες το εδώ

MODIVO

Δες το εδώ

H&M

Δες το εδώ