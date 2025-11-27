Η Black Friday έρχεται στο Trendyol και ξέρουμε τι θα προσθέσουμε στο καλάθι μας – Τα wardrobe essentials που πρέπει να αποκτήσεις

«ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND» και ανακάλυψε τις πιο δυνατές προσφορές της χρονιάς.

Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα, χάρη στις προσφορές του Trendyol, με την Black Friday να χαρίζει αμέτρητες επιλογές για κάθε γούστο και φυσικά για κάθε περίσταση.

Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, παρουσίασε την Black Friday καμπάνια του για το 2025 στην Ελλάδα. Οι εκπτώσεις που ξεκίνησαν από τις 25 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 2 Δεκεμβρίου φτάνουν έως και - 80% σε εκατοντάδες χιλιάδες προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες επομένως αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία που ψάχνεις για να χτίσεις μια capsule γκαρνταρόμπα αυτόν τον χειμώνα, αλλά και να προσθέσεις στο καλάθι σου όλα όσα χρειάζεσαι.

Όσο για το πρόσωπο της φετινής καμπάνιας, δεν είναι άλλo από την Έλενα Παπαρίζου, μία από τις πιο εμβληματικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, παρουσιάζει τις δικές της προτάσεις Black Friday, μέσα από την εφαρμογή του Trendyol που περιλαμβάνουν τις αγαπημένες της επιλογές από τις κατηγορίες μόδας και σπιτιού.

Παράλληλα, εκατοντάδες Έλληνες influencers ενισχύουν την καμπάνια, παρουσιάζοντας τις δικές τους προσωπικές επιλογές Black Friday.

Τι θα προσθέσεις στο καλάθι σου από την Black Friday του Trendyol;

Από παπούτσια και beauty essentials, έως είδη σπιτιού, βασικά προϊόντα supermarket, παιχνίδια, βιβλία, είδη hobby και fashion επιλογές για όλη την οικογένεια, θα βρεις πραγματικά τα πάντα. Με brands όπως Adidas, New Balance, Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Columbia, UGG, MOON BOOT, Skechers, Guess, Bioderma, Kiko, Lego, Barbie, Philips Avent και Stanley, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα «κλικ» στο κινητό σου.



Το καλύτερο; Οι νέοι χρήστες της εφαρμογής Trendyol θα επωφεληθούν από τον κωδικό JustApp30, ο οποίος προσφέρει 30% έκπτωση στην πρώτη αγορά μέσα από την εφαρμογή, με μέγιστη έκπτωση τα 20€, για αυτό και εμείς δημιουργήσαμε μια λίστα με items που θα κρατήσεις για πάντα.

Από το κλασικό παλτό στο νεσεσέρ

Μέσα στη λίστα μας με τα fashion essentials βρίσκονται σίγουρα ένα ζευγάρι άνετα και κομψά sneakers, τα οποία θα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και την απογευματινή έξοδο και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες για τα chic looks αλλά και τις festive εμφανίσεις σου ενόψει των εορτών.

Ένα φόρεμα για τις all day εμφανίσεις, ένα πλεκτό αλλά και ένα παντελόνι, αποτελούν items που θα φορέσεις με πολλούς τρόπους. Ένα κλασικό μαύρο παλτό υψηλής ποιότητας είναι το κομμάτι που θα αποκτήσεις τώρα σε μοναδική τιμή, και θα κρατήσεις για πάντα στη γκαρνταρόμπα σου ενώ ένα leather oversized jacket θα χαρίσει σύγχρονη φινέτσα σε όλες τις εμφανίσεις σου. Φυσικά αξίζει να προσθέσεις και μια τσάντα ευέλικτη και σικάτη, για τα office looks σου και τις εξόδους στην πόλη.

Για εσένα που βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνηση, ένα ποτήρι Stanley για τα ζεστά σου ροφήματα αποτελεί την αγορά που αξίζει σίγουρα να κάνεις για αυτόν τον χειμώνα ενώ ένα στιλάτο νεσεσέρ που χωρά όλα σου τα καλλυντικά θα σε κρατήσει fresh σε όλες σου τις υποχρεώσεις.



Ανακάλυψε περισσότερα προϊόντα και τις μοναδικές εκπτώσεις του Trendyol στο trendyol.com