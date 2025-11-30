Τα πιο elegant γούρια για τη νέα χρονιά – Από κοσμήματα μέχρι στολίδια

Τα γούρια του 2026

Τα γούρια δεν είναι απλώς σύμβολα τύχης, αλλά αποτελούν όμορφα items που κουβαλούν μια δόση αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά. Με μια έρευνα ανακαλύψαμε elegant επιλογές, από διακοσμητικά μέχρι κοσμήματα, με καθαρές γραμμές, διακριτικές λάμψεις και υλικά που παραμένουν κλασικά στο πέρασμα του χρόνου.

Είτε αγαπάς τα minimal φυλαχτά είτε εκείνα με περίτεχνο σχέδιο, τα γούρια του 2026 θα σου δώσουν τη λάμψη που χρειάζεσαι όλη τη χρονιά.



Τα πιο elegant γούρια για τη νέα χρονιά

Μουσείο Ακρόπολης



Κρεμαστό Κόσμημα

Το γούρι του Μουσείου Ακρόπολης για το 2026 είναι εμπνευσμένο από τα μοτίβα ψηφιδωτού δαπέδου (Μ 2567) του Κτηρίου Ζ΄ του 6ου αιώνα μ.Χ., που εκτείνεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης. Τα ψηφιδωτά που κοσμούσαν τα κτήρια της εποχής αντανακλούσαν με τα μοτίβα και την ποιότητά τους τον πλούτο, την ευημερία και την αφθονία των ιδιοκτητών τους.

Στολίδι κουκουβάγια





Πορσελάνινο στολίδι κουκουβάγιας εμπνευσμένο από το άγαλμα της Μεγάλης Κουκουβάγιας της Ακρόπολης (Ακρ. 1347). Κατασκευασμένο από μάρμαρο Πεντέλης στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., βρέθηκε γύρω στο 1838 στο βράχο της Ακρόπολης κοντά στο ιερό της Άρτεμης Βραυρωνίας. Σήμερα εκτίθεται στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης καλωσορίζοντας τους επισκέπτες του.

Zeus+Δione

Η Αστερία, Τιτανίδα θεά των πεφταστεριών και των προφητικών ονείρων, κόρη του Ουρανού και της Γης, περιπλανιόταν στη νύχτα ως φύλακας των μυστικών της. Η ομορφιά της ήταν σαν αστέρι: φανερή σε όλους, αλλά άπιαστη. Όταν ο Δίας την επιθύμησε, εκείνη πέταξε· διέσχισε τον νυχτερινό ουρανό και βυθίστηκε στο Αιγαίο. Εκεί, έγινε αντανάκλαση. Ένα ουράνιο κόσμημα να επιπλέει στο νερό. Εφήμερο και συνάμα αιώνιο.

Σήμερα, αυτό το αστρικό φως παίρνει μορφή στο γούρι “Asteria” της Zeus+Δione. Κρεμασμένο σε επιχρυσωμένη ή επιπλατινωμένη ασημένια αλυσίδα, εμφανίζεται ως μενταγιόν, βραχιόλι ή σκουλαρίκια, με επιχρυσωμένο ή επιπλατινωμένο φινίρισμα. Κάποια κοσμούνται με ζιργκόν που λάμπει απαλά, σαν κρυφό αστέρι που αιωρείται πάνω στο δέρμα, χαρίζοντας διακριτική, λάμψη σε κάθε κίνηση. Το unisex δερμάτινο βραχιόλι, με το ανάγλυφο σπαθωτό μοτίβο, κρατά ένα μικρό θραύσμα του μεσονυκτίου στο καρπό.



DANAI GIANNELLI

Το γούρι της DG για το 2026 είναι εμπνευσμένο από την ήρεμη δύναμη του κομματιού του Ίππου στο σκάκι, που ονομάζεται «Ιππότης», το οποίο κινείται όπως κανένα άλλο κομμάτι, ακολουθώντας τη δική του μοναδική πορεία. Ο Ιππότης γίνεται σύμβολο ελευθερίας και προσωπικής ανακάλυψης , μια πρόσκληση για κίνηση με ένστικτο και θαυμασμό, κρατώντας την καρδιά ανοιχτή στα κρυμμένα μονοπάτια, γιατί συχνά εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη δύναμή μας.

Ένα κομμάτι για όλους, μεταμορφωμένο σε φυλαχτό, σαν μια σιωπηλή πανοπλία φωτός. Και αν κοιτάξετε προσεκτικά, το 26 είναι εκεί... στη νοητή καμπύλη που σχηματίζεται από το σώμα και τη χαίτη του αλόγου.

Yiannis Sergakis

Το Gouri 2026 γιορτάζει μια χρονιά λάμψης, ελευθερίας, ενότητας και κοσμικής αγάπης, μια υπενθύμιση να κινούμαστε στη ζωή με φως και σύνδεση. Κεντρικό κόσμημα: ένα φωτεινό καμποσόν από λαβραδορίτη. Κάθε πέτρα λαβραδορίτη διαθέτει μοναδικές χρωματικές παραλλαγές, που κυμαίνονται από απαλές πράσινες και μπλε αποχρώσεις έως ζεστές καφέ αποχρώσεις.

Κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο μπρούντζο, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, με αλυσίδα επεξεργασμένη με ηλεκτροστατική επίστρωση για αντοχή στη διάβρωση.

Soluckyshop

Για ακόμη μια χρονιά το Soluckyshop ετοιμάζει για εμάς τα πιο όμορφα και κομψά γούρια, με ένα να έχει γίνει ήδη το αγαπημένο μας. Πρόκειται για ένα διακοσμητικό κρεμαστό με χρυσό κρίκο και βελούδινο πουγκί σε βυσσινί χρώμα και με χρυσά στοιχειά που θα δώσει στο σπίτι σου μια λαμπερή και τυχερή πινελιά, ιό,τι πρέπει για να καλωσορίσεις το νέο έτος.