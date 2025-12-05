Τα υφασμάτινα παντελόνια δεν είναι μονάχα άνετα είναι και κομψά, ιδανικά για τις ημέρες στο γραφείο, για τις ημέρες που έχεις κάποια επαγγελματική συνάντηση και θέλεις το outfit σου να ξεχωρίζει.

Όλοι ξέρουμε πως ένα office look πρέπει να χαρίζει ντελικάτα vibes αλλά και άνεση, για αυτό και το παντελόνι είναι το ιδανικό item της γκαρνταρόμπας μας για το οκτάωρο μέσα στην ημέρα.

Άλλωστε, ένα καλοραμμένο παντελόνι αποτελεί διαχρονικά κομμάτι – κλειδί της γκαρνταρόμπας.

Τέλος στα βαρετά office looks: 5 υφασμάτινα παντελόνια που συνδυάζουν κομψότητα και άνεση

Οι στιλιστικοί συνδυασμοί πάντως είναι πολλοί και μπορείς να προσαρμόσεις το outfit ανάλογα με το στιλ σου. Σκέψου ένα ζιβάγκο ή ένα πουκάμισο, ακόμη και ένα πλεκτό, ένα ζευγάρι loafers ή μπότες, ακόμη και sneakers. Κάθε τι της συλλογής σου μπορεί να ταιριάξει άριστα μαζί του, για αυτό εμείς αναζητήσαμε τις επιλογές της αγοράς που θα κρατήσεις για χρόνια.

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε τα υφασμάτινα παντελόνια που θα φοράς ολόκληρη την εβδομάδα και που με αυτά θα δημιουργήσεις outfits στιλάτα και κομψά – αλλά κυρίως άνετα – για τα πρωινά στο γραφείο αλλά και τις εξόδους στην πόλη.

Δες παρακάτω τα παντελόνια

MODIVO

Παντελόνι υφασμάτινο Loose Fit/Δες το εδώ

H&M

Βαμβακερή παντελονα/ Δες εδώ

attica

Μπεζ παντελόι/Δες εδώ

Marks & Spencer

Ελαστικό πλεκτό παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια/ Δες εδώ



celectino

Barrel με πιέτες σε σκούρο μπλε/ Δες εδώ