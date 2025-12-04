Cardigan: 8 looks για να εμπνευστείς και να φορέσεις το πιο ευέλικτο (και κομψό) item του χειμώνα

To cardigan επιστρέφει δυναμικά στα καθημερινά μας outfits αφού είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας.

Συνδυάζει άνεση, κομψότητα και πρακτικότητα με τρόπο που λίγα πλεκτά μπορούν καθώς είναι ελαφρύ, αλλά αρκετά ζεστό για να φορεθεί από το πρωί ως το βράδυ ενώ προσθέτει πάντα μια αίσθηση προσεγμένης απλότητα και ανεπιτήδευτης κομψότητας, ικανή να κάνει κάθε look να φαίνεται ολοκληρωμένο χωρίς υπερβολές.

Από νωρίς το πρωί στο γραφείο, μέχρι τις πιο χαλαρές βραδινές εξόδους, το cardigan προσαρμόζεται ιδανικά σε κάθε περίσταση.

Cardigan: 10 looks για να εμπνευστείς και να φορέσεις το πιο ευέλικτο (και κομψό) item του χειμώνα

Για ένα πρωινό look μπορείς να το φορέσεις με το αγαπημένο σου τζιν, είτε είναι σε Α γραμμή, είτε barrel και με ένα απλό λευκό t-shirt. Από την άλλη, για το γραφείο ή μία πιο προσεγμένη εμφάνιση, δοκίμασε να συνδυάσεις το cardigan σαν top και να το συνδυάσεις με ένα tailored παντελόνι. Προσθέτοντας κοσμήματα ή αξεσουάρ, το σύνολό σου θα πάρει αμέσως έναν πιο polished χαρακτήρα. Όσο για το βράδυ, μπορείς να το φορέσεις με slip dress ή με μία midi φούστα.

Από τα cropped μέχρι τα εφαρμοστά και από τα μονόχρωμα μέχρι εκείνα με τα prints, τα cardigans θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση, εκείνο όμως που αξίζει να θυμάσαι είναι πως, ένα oversized cardigan προσθέτει cozy διάθεση, ενώ ένα πιο εφαρμοστό δίνει πιο καθαρή, minimal γραμμή.



Ό,τι στιλ και να επιλέξεις, έχει μια διαχρονική ποιότητα που το κάνει πάντα στιλάτο. Μπορεί να δώσει ρομαντική νότα, σύγχρονο minimal ύφος ή μια πιο «καθημερινή» ανεμελιά, ανάλογα με το πώς θα το φορέσεις. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από looks για να εμπνευστείς.