Office looks: Τα μοναδικά κομμάτια που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις τα πιο στιλάτα looks γραφείου

Υπάρχουν κάποια κομμάτια στη γκαρνταρόμπα μας που λειτουργούν σαν «καμβάς» για κάθε outfit, πόσο μάλλον για τα χειμερινά και δη, τα office looks.

Ευέλικτα, διαχρονικά και αρκετά σικ ώστε να τα φορέσεις από το πρωινό meeting μέχρι το after-work drink τα κομμάτια – κλειδιά για τα office looks σου στο γραφείο δεν είναι άλλα από ένα tailored παντελόνι, ένα cozy πλεκτό και ένα σικάτο κοστούμι, ένα τζιν και ένα blazer και φυσικά μια maxi φούστα.

Το tailored παντελόνι είναι η βάση του χειμερινού office dressing καθώς λειτουργεί σαν καμβάς για αμέτρητα looks, είτε το συνδυάσεις με ένα cozy πλεκτό είτε με πουκάμισο και loafers. Και μιας και το αναφέρω, το cozy πλεκτό προστίθεται στη λίστα, αφού γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος των κρύων ημερών. Είναι ζεστό και κατάλληλο για layering και φυσικά προσθέτει άνεση χωρίς να θυσιάζει το στιλ.

Αυτά είναι τα μοναδικά κομμάτια που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις τα πιο στιλάτα office looks

Για τις μέρες που θέλεις κάτι πιο φινετσάτο, ένα σικάτο κοστούμι μπορεί να μεταμορφώσει αμέσως την εμφάνισή σου, είτε επιλέξεις ουδέτερους τόνους είτε κάτι πιο statement.

Καμία χειμερινή office wardrobe δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς το διαχρονικό τζιν, που όταν συνδυαστεί σωστά μπορεί να δείχνει τόσο κομψό όσο και το κοστούμι. Ένα denim παντελόνι με ankle boots και blazer είναι πάντα μια safe αλλά κομψή επιλογή και φυσικά, το blazer αποτελεί την πιο κομψή και έξυπνη λύση.

Τέλος, η maxi φούστα. Θηλυκή και εντυπωσιακά πρακτική για το κρύο, φοριέται με μπότες, sneakers ή loafers και δημιουργεί effortlessly elegant εμφανίσεις χωρίς καθόλου προσπάθεια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει κάθε ντύσιμο να δείχνει πιο ενημερωμένο, πιο μοντέρνο και ταυτόχρονα κατάλληλο για το γραφείο.

