Sneakers από το πρωί μέχρι το βράδυ; 10 looks για να εμπνευστείς και να τα φορέσεις με τα πάντα

Τα sneakers για τον χειμώνα του 2025 – 26 δεν είναι απλώς μια άνετη επιλογή για τις ημέρες που βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνηση, αλλά μια βάση για κάθε σύγχρονο outfit.

Αν και οι μπότες αποτελούν πάντοτε κλασική επιλογή για τις εξόδους του φθινοπώρου και του χειμώνα, αυτή τη χρονιά τα πιο στιλάτα κορίτσια της μόδας αποδεικνύουν πως τα sneakers μπορούν να δείχνουν εξίσου κομψά.

Από το πρωινό στο γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη για ένα ποτό, μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε περίσταση, χαρίζοντας άνεση και στιλ σε κάθε στιγμή της ημέρας σου.

10 looks για να εμπνευστείς και να τα φορέσεις με τα πάντα

Οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας πειραματίζονται με τις αναλογίες, επενδύουν σε oversized γραμμές και αφήνουν τα sneakers να είναι το understated κομμάτι που ολοκληρώνει την εμφάνισή τους. Το mindset άλλωστε αυτή τη σεζόν είναι ξεκάθαρο: Το στιλ πρέπει να συνοδεύεται από άνεση και πρακτικότητα.

Πώς θα τα φορέσεις όμως με updated τρόπο; Σκέψου τα αγαπημένα σου animal printed sneakers συνδυασμένα με statement παλτό, φαρδύ denim παντελόνι και ένα πλεκτό σε καφέ απόχρωση. Το αποτέλεσμα; casual μεν, προσεγμένο δε.

Αν ψάχνεις έμπνευση, παρακάτω έχουμε μερικές στιλιστικές προτάσεις για να δοκιμάσεις