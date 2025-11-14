Sneakers από το πρωί μέχρι το βράδυ; 10 looks για να εμπνευστείς και να τα φορέσεις με τα πάντα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
14 Νοεμβρίου 2025
Αν και οι μπότες αποτελούν πάντοτε κλασική επιλογή για τις εξόδους του φθινοπώρου και του χειμώνα, αυτή τη χρονιά τα πιο στιλάτα κορίτσια της μόδας αποδεικνύουν πως τα sneakers μπορούν να δείχνουν εξίσου κομψά.
Από το πρωινό στο γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη για ένα ποτό, μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε περίσταση, χαρίζοντας άνεση και στιλ σε κάθε στιγμή της ημέρας σου.
10 looks για να εμπνευστείς και να τα φορέσεις με τα πάντα
Οι πιο κομψές γυναίκες της μόδας πειραματίζονται με τις αναλογίες, επενδύουν σε oversized γραμμές και αφήνουν τα sneakers να είναι το understated κομμάτι που ολοκληρώνει την εμφάνισή τους. Το mindset άλλωστε αυτή τη σεζόν είναι ξεκάθαρο: Το στιλ πρέπει να συνοδεύεται από άνεση και πρακτικότητα.
Πώς θα τα φορέσεις όμως με updated τρόπο; Σκέψου τα αγαπημένα σου animal printed sneakers συνδυασμένα με statement παλτό, φαρδύ denim παντελόνι και ένα πλεκτό σε καφέ απόχρωση. Το αποτέλεσμα; casual μεν, προσεγμένο δε.
Αν ψάχνεις έμπνευση, παρακάτω έχουμε μερικές στιλιστικές προτάσεις για να δοκιμάσεις
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.