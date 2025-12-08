Το faux fur αποτελεί μια δήλωση κομψότητας και πολυτέλειας που φέρνει αμέσως μία αίσθηση ζεστασιάς σε κάθε εμφάνιση, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που όλες οι κομψές γυναίκες το επιλέγουν.

Από faux fur παλτό που χαρίζουν κομψότητα και cozy vibes, μέχρι και αξεσουάρ, η τεχνητή γούνα χαρίζει έναν αέρα φινέτσας στο χειμερινό στιλ και παράλληλα ταιριάζει με όλα όσα έχεις στη γκαρνταρόμπα σου.

Πολλοί οίκοι υψηλής ραπτικής έχουν ενσωματώσει το faux fur στις συλλογές τους, δείχνοντας ότι η τάση δεν είναι παροδική. Οίκοι όπως Stella McCartney, Gucci, Chanel και Prada πρωτοστατούν με fur-free items στις συλλογές τους που διατηρούν τον πολυτελή αέρα τους γιατί όμως το faux fur είναι ιδανικό για τα χειμερινά looks; Η υφή και ο όγκος του προσφέρουν ζεστασιά ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ένα στιλιστικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.

Faux Fur: Πώς θα εντάξεις στα χειμερινά σου look την πιο cozy και elegant λεπτομέρεια

Σκέψου ένα maxi παλτό, πάνω από jean και πουλόβερ αλλά και πάνω από ένα athleisure outfit. Από την άλλη, οι εσάρπες και τα κασκόλ έχουν επανέλθει στις συλλογές και είναι ιδανικές για layering δίνοντας μια έξτρα πινελιά στα office και casual εμφάνιση ενώ τα καπέλα και οι σκούφοι απογειώνουν ακόμη και το πιο basic look.





Επενδύοντας λοιπόν σε κομμάτια καλής ποιότητας και φροντίζοντάς τα σωστά, θα τα φοράτε για πολλά χρόνια, διατηρώντας ταυτόχρονα την ηθική σας στάση απέναντι στη μόδα, για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε μερικές επιλογές της αγοράς για να προσθέσεις στη συλλογή σου.

Δες παρακάτω 5 faux fur κομμάτια

