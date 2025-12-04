Υπάρχει ένα ύφασμα που μπορεί να χαρίσει αβίαστη κομψότητα και νότες πολυτέλειας σε κάθε γυναίκα.

Ο λόγος για τα κοτλέ υφάσματα και κατ' επέκταση κάθε item που αποτελείται από αυτό το είδος βελούδου, τα οποία επανέρχονται δυναμικά στις τάσεις και κερδίζουν ξανά τη θέση τους στις χειμερινές εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών της μόδας, με μια νέα όμως «ταυτότητα».

Η νοσταλγική αύρα του κοτλέ συνδυάζεται αυτή τη σεζόν με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, κάνοντας το κοτλέ υλικό να φαίνεται απρόσμενα μοντέρνο. Παρότι παραδοσιακά είχε συνδεθεί με καθημερινά σύνολα, το κοτλέ πια αντιμετωπίζεται σαν premium υλικό.

H τάση που επανέρχεται από τα '70s αποτελεί την πιο «ζεστή» επιλογή του χειμώνα

Οι απαλές ραβδώσεις του χαρίζουν βάθος και ενδιαφέρον σε κάθε outfit ενώ η υφή του προσθέτει μια αίσθηση θαλπωρής και άνεσης που δεν προσφέρει κανένα άλλο χειμερινό ύφασμα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το κοτλέ πια δεν θυμίζει τα παλιά ’70s outfits αλλά φέρνει μια πιο κομψή, σοφιστικέ εκδοχή που εκπέμπει ζεστασιά και στιλ χωρίς ιδιαίτερο κόπο.



Η Chanel για παράδειγμα παρουσίασε ένα total κοτλέ look, ο οίκος Burberry από την άλλη επέλεξε γήινες αποχρώσεις για τα items του αποδεικνύοντας ότι το κοτλέ μπορεί να παραμείνει πιστό στις ρίζες του χωρίς να χάνει τη μοντέρνα του ταυτότητα ενώ, άλλοι οίκοι στράφηκαν σε πιο μίνιμαλ εκδοχές ή ακόμη και total looks, φέρνοντας το κοτλέ στο ίδιο επίπεδο με τα «σοβαρά» υλικά του χειμώνα.

Πώς να φορέσεις το κοτλέ τον φετινό χειμώνα; Σκέψου ένα ψηλόμεσο κοτλέ παντελόνι σε γήινο τόνο, όπως το καφέ, συνδυασμένο με ένα λευκό turtleneck, κομψό και απλό ή ένα κοτλέ σε ίσια γραμμή, συνδυασμένο με ένα καλοραμμένο blazer σε ουδέτερο χρώμα, για ένα office look. Για πιο βραδινές εμφανίσεις ενδείκνυνται οι σκούρες αποχρώσεις, με μπότες ή loafers με μεταλλικές λεπτομέρειες, αν όμως έχεις ένα πιο τολμηρό στιλ, το total κοτλέ look είναι σίγουρα το thing σου.

Δες παρακάτω μερικά outfits από τη street style σκηνή και πάρε έμπνευση

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images