Festive looks: 3 + 1 βελούδινα φορέματα από τα Zara για τα γιορτινά καλέσματα, με λιγότερο από 50 ευρώ
JTeam
9 Δεκεμβρίου 2025
Σαγηνευτικό και συνυφασμένο με την πολυτέλεια, κάθε βελούδινο κομμάτι δίνει μια μοναδική γοητεία σε όποια το επιλέγει και, ιδίως κατά τη γιορτινή περίοδο κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις festive συλλογές.
Με την απαλή του υφή και τα πλούσια χρώματά του, το βελούδο μπορεί να «ντύσει» τις γιορτινές σου εμφανίσεις, αν ψάχνεις τι να φορέσεις στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή και στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν λοιπόν, ένα βελούδινο φόρεμα είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις.
Με μια έρευνα στα Zara, ανακαλύψαμε τέσσερα εντυπωσιακά φορέματα για όλα τα γούστα και για κάθε γιορτινό κάλεσμα.
Δες τα βελούδινα φορέματα από τα Zara παρακάτω
Βελούδινο φόρεμα ντραπέ/ Δες εδώ
Μακρύ φόρεμα με λαιμόκοψη σε γραμμή bateau και μακρύ μανίκι σε άλφα γραμμή με ντραπέ λεπτομέρεια στο πλάι και ανοιχτή πλάτη.
Μίντι φόρεμα στρετς με γυαλιστερές λεπτομέρειες/ Δες εδώ
Μίντι φόρεμα από ελαστικό ύφασμα, ντεκολτέ καρδιά, φαρδιές τιράντες, λεπτομέρεια απλικέ με γυαλιστερό φινίρισμα.
Μίντι βελούδινο φόρεμα με εξαρτήματα/ Δες εδώ
Φόρεμα με V ντεκολτέ και μακρύ μανίκι με βάτες, λεπτομέρεια με σούρες στο μπροστινό μέρος και χρυσά εξαρτήματα, κάτω μέρος με άνοιγμα μπροστά και με κλείσιμο στην πλάτη.
Βελούδινο φόρεμα με χάντρες και εφέ γούνας/ Δες εδώ
Φόρεμα με ίσιο ντεκολτέ με ύφασμα εφέ γούνας και λεπτές ρυθμιζόμενες τιράντες και χάντρες στον ίδιο τόνο.
