Festive looks: 3 + 1 βελούδινα φορέματα από τα Zara για τα γιορτινά καλέσματα, με λιγότερο από 50 ευρώ

Aν υπάρχει μια υφή που «φωνάζει» Χριστούγεννα, αυτή είναι σίγουρα το βελούδο.

Σαγηνευτικό και συνυφασμένο με την πολυτέλεια, κάθε βελούδινο κομμάτι δίνει μια μοναδική γοητεία σε όποια το επιλέγει και, ιδίως κατά τη γιορτινή περίοδο κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις festive συλλογές.

Με την απαλή του υφή και τα πλούσια χρώματά του, το βελούδο μπορεί να «ντύσει» τις γιορτινές σου εμφανίσεις, αν ψάχνεις τι να φορέσεις στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή και στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν λοιπόν, ένα βελούδινο φόρεμα είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις.

Με μια έρευνα στα Zara, ανακαλύψαμε τέσσερα εντυπωσιακά φορέματα για όλα τα γούστα και για κάθε γιορτινό κάλεσμα.



Δες τα βελούδινα φορέματα από τα Zara παρακάτω



Βελούδινο φόρεμα ντραπέ/ Δες εδώ

Μακρύ φόρεμα με λαιμόκοψη σε γραμμή bateau και μακρύ μανίκι σε άλφα γραμμή με ντραπέ λεπτομέρεια στο πλάι και ανοιχτή πλάτη.

Zara

Μίντι φόρεμα στρετς με γυαλιστερές λεπτομέρειες/ Δες εδώ

Μίντι φόρεμα από ελαστικό ύφασμα, ντεκολτέ καρδιά, φαρδιές τιράντες, λεπτομέρεια απλικέ με γυαλιστερό φινίρισμα.

Zara

Μίντι βελούδινο φόρεμα με εξαρτήματα/ Δες εδώ

Φόρεμα με V ντεκολτέ και μακρύ μανίκι με βάτες, λεπτομέρεια με σούρες στο μπροστινό μέρος και χρυσά εξαρτήματα, κάτω μέρος με άνοιγμα μπροστά και με κλείσιμο στην πλάτη.

Zara

Βελούδινο φόρεμα με χάντρες και εφέ γούνας/ Δες εδώ

Φόρεμα με ίσιο ντεκολτέ με ύφασμα εφέ γούνας και λεπτές ρυθμιζόμενες τιράντες και χάντρες στον ίδιο τόνο.

ZARA







