Φόρεσε τα sneakers όπως η Κένταλ

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κένταλ Τζένερε επιλέγει για τις εξόδους της στην πόλη άνετα outfits, μίνιμαλ athleisure στιλ και sneakers που συνδυάζουν την άνεση, την κομψότητα την και old - school αισθητική.

Κάθε εμφάνισή της αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια θαυμάστριές της σε όλο τον κόσμο, με κάθε ανεπιτήδευτο outfit της να γοητεύει όσο κανένα άλλο, αν λοιπόν θέλεις να υιοθετήσεις ένα στιλ χαλαρό αλλά που να μην στερείται κομψότητας, οι εμφανίσεις της Κένταλ με sneakers θα σου δώσουν σίγουρα έμπνευση.

Βρήκαμε τα αγαπημένα sneakers της Κένταλ Τζένερ - και ξέρουμε πώς θα τα φορέσεις

Τα sneakers που επιλέγει είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από ένα It Girl: είναι ευέλικτα και άνετα, με έναν διακριτικό 90s αέρα που ταιριάζει με τα πάντα. Συνδυάζονται με όλα, από wide-leg παντελόνια και τζιν μέχρι mini φούστες, φορέματα και athleisure items ενώ δείχνουν στιλάτα σε κάθε περίσταση.

Από τα Adidas Taekwondo στα Samba και από τα αθλητικά Nike και New Balance, η συλλογή της Κένταλ Τζένερ είναι πλούσια και τα φορά τόσο για την προπόνησή της, όσο και για τις εξόδους της.

Πώς θα τα φορέσεις κι εσύ; Σκέψου τα άνετα sneakers σου με φαρδύ παντελόνι και oversized παλτό, ιδανικός συνδυασμός για τις καθημερινές εμφανίσεις σου.Από την άλλη, μπορείς να τα ταιριάξεις με το μαύρο σου κολάν και το αγαπημένο σου hoodie, για ένα athleisure look ή και με straight jeans και ένα πουλόβερ. Τέλος, αν θέλεις να πειραματιστείς, συνδυάσέ τα με maxi φόρεμα και trench coat ή και μία μίνι φούστα με oversized blazer.

Δες παρακάτω μερικά sneakers για να υιοθετήσεις το Kendal style

