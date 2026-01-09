Κουμπάρα σε χειμερινό γάμo: Οι low budget επιλογές για να εντυπωσιάσεις

Γιατί να ξοδέψεις μια περιουσία;

Ο ρόλος της κουμπάρας σε έναν γάμο είναι ξεχωριστός και απαιτεί μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη διακριτικότητα. Σε έναν χειμερινό γάμο, αν και οι επιλογές μοιάζουν περιορισμένες, τα κομμάτια που μπορείς να επιλέξεις κρύβουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σκέψου τα υφάσματα, τις υφές τους και την παλέτα που κυριαρχεί αυτή την εποχή και θα καταλάβεις σε τι αναφέρομαι.

Οι θερμοκρασίες μπορεί να νιώθεις ότι σε δεσμεύουν, σε αντίθεση με τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς γάμους στους οποίους ένα φόρεμα είναι αρκετό, αυτή την εποχή θα χρειαστείς σίγουρα πιο «βαριά» κομμάτια, ένα όμως είναι το σίγουρο: οι επιλογές αυτή την περίοδο έχουν ταυτότητα, αποπνέουν κύρος και vibe πολυτέλειας.

Κουμπάρα σε χειμερινό γάμο : Οι low budget επιλογές για να εντυπωσιάσεις

Σκέψου πόσο σοφιστικέ θα δείχνεις με ένα καλοραμμένο κοστούμι, ιδίως αν πρόκειται για μια επιλογή τόσο κομψή όσο και οικονομική. Άλλωστε δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα για να ξεχω΄ρισεις. Αν θελήσεις να δοκιμάσεις κοστούμι προτίμησε αποχρώσεις όπως το μπορντό, το navy ή το σοκολατί και συνδύασέ το με μεταξωτό πουκάμισο ή lingerie top.

Από την άλλη, μία ολόσωμη φόρμα αποτελεί επίσης εξαιρετική επιλογή. Επίλεξε σχέδια με μακριά μανίκια, palazzo γραμμή ή διακριτικά ανοίγματα και δώσε έμφαση στο ύφασμα.

Στις πιο κλασικές επιλογές έρχονται τα φορέματα. Είτε σε midi είτε σε maxi γραμμή, το φόρεμα, ιδίως σε βελούδινη ή σατέν υφή παραμένει κλασική αξία. Αποχρώσεις όπως plum, βαθύ μπλε ή και olive green είναι ιδανικές για χειμώνα και δη συνδυασμένα με μια faux γούνα. Όποια επιλογή κι αν σε γοητεύει περισσότερο παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές low budget επιλογές για εσένα που θέλεις να εντυπωσιάσεις αλλά όχι να ξοδέψεις μια περιουσία.

Zara

Κοστούμι/ Δες εδώ/ Δες εδώ

Attrativo

Φόρεμα μάξι βελούδινο με abstract print/ Δες εδώ

attica

Ολόσωμη φόρμα/ Δες εδώ

H&M

Φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και δέσιμο/Δες εδώ

Mango

Φόρεμα σατέν ασύμμετρο/ Δες εδώ

TOI & MOI

Ολόσωμη φόρμα με λάμψεις/ Δες εδώ

ZARA

Βελούδινο φόρεμα/ Δες εδώ