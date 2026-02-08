Στείλε το link στον αγαπημένο σου - ή μάλλον να σου πω κάτι; κάνε μόνη σου ένα δώρο στον εαυτό σου!

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο με «to do list», είναι η ημέρα που σου (μας) υπενθυμίζει να δείξουμε στους αγαπημένους μας (αλλά και στον εαυτό μας) πόσο σημαντικοί είναι. Όταν ακούμε πως η Valentine's day πλησιάζει ξέρουμε πως πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη, στη σύνδεση και στις μικρές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, ένα προσεγμένο δώρο λοιπόν μπορεί να εκφράσει συναισθήματα που πολλές φορές με λόγια δύσκολα εκφράζουμε.Τι καλύτερο λοιπόν από ένα κόσμημα;

Διαχρονικό, προσωπικό και γεμάτο συμβολισμό, ένα κόσμημα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι μια ανάμνηση που μένει και συνοδεύει κάθε εμφάνιση.

Valentine's day: Κοσμήματα που θα κάνουν την ημέρα των ερωτευμένων ακόμη πιο ξεχωριστή

Από λεπτά κολιέ με καρδιές ή αρχικά, λαμπερά σκουλαρίκια, βραχιόλια με διακριτικές λεπτομέρειες ή και δαχτυλίδια που συμβολίζουν την αγάπη και τη δέσμευση, η αγορά είναι γεμάτη με επιλογές που μπορούν να χαρίσουν χαμόγελα και να κάνουν αυτή την ημέρα αξέχαστη, στείλε λοιπόν το link στον αγαπημένο σου και άφησέ τον να διαλέξει το καλύτερο για την περίσταση. Αν πάλι ξέρεις ακριβώς τι χρειάζεσαι για την ημέρα αυτή, κάνε μόνη σου την κίνηση και μην περιμένεις.

Editor's note: Φυσικά μην ξεχνάς πως, ακόμη και αν είσαι single, μπορείς να χαρίσεις στον ίδιο σου τον εαυτό ένα λαμπερό δώρο το οποίο θα σου θυμίζει καθημερινά να σε φροντίζεις και πως, ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου είσαι εσύ.

Δες παρακάτω τις προτάσεις

annamariamazaraki

Κολιέ ασήμι 925, καρδιά με λευκά ζιργκόν και μπλε μονόπετρο/ Δες εδώ



Εlinaafentaki

Snail Toi et Moi Ring/ Δες εδώ



Thallo

Artemis Bracelet with flexible wire, Sterling silver Pink Mop/ Δες εδώ



Swarovski

Κολιέ Idyllia/ Δες εδώ

Georg Jensen

Σκουλαρίκια GJ Signature 1652D YG με διαμάντια 0.18 ct 18K/ Δες εδώ

