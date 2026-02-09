Έχει τέλειο χρώμα

Ο καιρός μοιάζει σαν να βρίσκεται σε δίλημμα. Από τη μία τα ψυχρά πρωινά και από την άλλη τα πιο θερμά μεσημέρια μάς μπερδεύουν όταν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα outfit, είτε πρόκειται για γραφείου, είτε για απλής εξόδου, επομένως το hack για αυτό το «πρόβλημα» καταλαβαίνεις πως είναι το layering και ένα ευέλικτο πανωφόρι θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Στην περίπτωση αυτή η επένδυση σε κομμάτια που μπορούν να φορεθούν παντός καιρού είναι ιδανικά και η καμπαρντίνα αποτελεί κομμάτι – κλειδί για τις ημέρες που ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει – άσε που θα την φορέσεις και την άνοιξη.

Με μια αναζήτηση λοιπόν ανακαλύψαμε το πανωφόρι εκείνο στο οποίο θα επενδύσουμε τώρα και θα φορέσουμε και την άνοιξη.

Το πανωφόρι από τα Μango στο πιο elegant χρώμα που θα φορέσεις τώρα αλλά και την άνοιξη

Πρόκειται για μία καμπαρντίνα από μείγμα βαμβακιού με μακρύ σχεδιασμό και ίσια γραμμή. Διαθέτει λαιμό V με πέτο και εγκοπή, αλλά και ζώνη τύπου ρόμπας.

Mango

Το δαμασκηνί της χρώμα την καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτη σε ό,τι αφορά το styling ενώ παράλληλα είναι τόσο όσο χρειάζεται μελαγχολικό και ρομαντικό. Αριστοκρατικό και δραματικό, feminine και ιδιαίτερα chic, το δαμασκηνί είναι το χρώμα που βλέπουμε όλο τον χειμώνα, και που θα απογειώσει ακόμη και τα ανοιξιάτικα outfits.

Πώς θα φορέσεις την καμπαρντίνα; Μπορείς να τη συνδυάσεις, τόσο με τζιν και πουκάμισο ή πλεκτό αλλά και την άνοιξη με ένα παντελόνι σε ίδια απόχρωση, λευκό t- shirt και sneakers.