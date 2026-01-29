Τα πανωφόρια που μπορείς να φορέσεις σε έναν γάμο για να μην χάσεις πόντους στιλ
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Ιανουαρίου 2026
Αν ήδη έχεις βρει το ιδανικό φόρεμα, το κομψό σύνολο με παντελόνι ή την τέλεια ολόσωμη φόρμα για τον επόμενο γάμο στον οποίο θα βρεθείς αλλά δεν ξέρεις τι πανωφόρι να επιλέξεις, βρίσκεσαι στο κατάλληλο άρθρο.
Ο συνδυασμός ενός κομψού συνόλου με το κατάλληλο πανωφόρι σε επίσημες εξόδους μοιάζει συχνά δύσκολη υπόθεση, υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια που μπορείς να επιλέξεις άφοβα αφού θα ταιριάξουν τέλεια με ό,τι κι αν φορέσεις.
Ιδίως στους γάμους αυτή την εποχή, στους ανοιξιάτικους – σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στους καλοκαιρινούς, το πανωφόρι είναι απαραίτητο, για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε μια λίστα με τα ιδανικά πανωφόρια ώστε να κρατήσεις το outfit σου κομψό και στιλάτο.
Τα πανωφόρια που μπορείς να φορέσεις σε έναν γάμο και να μην χάσεις πόντους στιλ
- Faux fur
Tα faux fur πανωφόρια είναι ιδανικά για τους πιο ψυχρούς μήνες του χρόνου. Προσθέτει πολυτέλεια και glam χαρακτήρα, χωρίς να «βαραίνει» το σύνολο, είτε φοράς μακρύ φόρεμα είτε ολόσωμη φόρμα.
- Cashmere ή μεταξωτή εσάρπα
Κομψή και εξαιρετικά ευέλικτη, μια εσάρπα ταιριάζει υπέροχα σε elegant looks ενώ φοριέται πάνω από φορέματα αλλά και deux-pièces.
- Βlazer
Ένα καλοραμμένο blazer, μονόχρωμο ή σε πολυτελές ύφασμα, μπορεί να δώσει fashion - forward χαρακτήρα σε κάθε σύνολο.
- Μακρύ μάλλινο παλτό
Για χειμερινούς γάμους, ένα κομψό μάλλινο παλτό σε καθαρή γραμμή είναι η πιο ασφαλής και elegant επιλογή. Προτίμησε μακριά μήκη ώστε να «αγκαλιάζει» αρμονικά το outfit από μέσα.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.