Tα πανωφόρια που κολακεύουν τις petite γυναίκες – Τι να προσέξεις αν θέλεις εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας

Το σωστό πανωφόρι δεν είναι απλώς ένα πρακτικό κομμάτι για τις κρύες ημέρες του χειμώνα αλλά ένα στοιχείο που μπορεί να αναβαθμίσει ολόκληρο το outfit.

Για τις petite γυναίκες η επιλογή του σωστού παλτού ή jacket παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα αφού ένα πανωφόρι που εφαρμόζει σωστά στο σώμα μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ψηλόλιγνης σιλουέτας, να τονίσει σημεία και φυσικά να χαρίσει αυτοπεποίθηση.

Τα ιδανικά πανωφόρια για petite γυναίκες

Το μυστικό κρύβεται στις αναλογίες, στα μήκη και στις λεπτομέρειες, το βασικό λοιπόν styling tip για petite γυναίκες είναι να αποφεύγουν τον υπερβολικό όγκο. Τα φαρδιά ή μακριά πανωφόρια συχνά κάνουν το σώμα να χάνεται σε αντίθεση με τα κοντά μήκη, τις κάθετες γραμμές και τα κουμπώματα στο κέντρο που βοηθούν στο να επιμηκύνεται ο κορμός.

Επιπλέον, οι ζώνες στη μέση όταν τοποθετούνται στο σωστό ύψος, αναδεικνύουν τη σιλουέτα ενώ τα λεπτά υφάσματα και οι καθαρές γραμμές λειτουργούν πάντα υπέρ των petite γυναικών.

Τα κοντά trench coats δίνουν κομψότητα χωρίς να βαραίνουν το look, ενώ τα εφαρμοστά μεσάτα blazers δημιουργούν μια elegant και ισορροπημένη εικόνα. Από την άλλη, τα bomber jackets μπορούν επίσης να λειτουργήσουν άψογα, αρκεί να έχουν κοντό μήκος και λάστιχο στο τελείωμα ενώ τα δερμάτινα jackets σε cropped γραμμή προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς να αλλοιώνουν τις αναλογίες.