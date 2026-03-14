Τα διαχρονικά πανωφόρια στα οποία πρέπει να επενδύσεις την άνοιξη – Ταιριάζουν με όλα, θα τα φοράς στο repeat

Η άνοιξη πλησιάζει και, αν βρίσκεσαι στη φάση που ανανεώνεις την ανοιξιάτικη συλλογή σου, είναι η κατάλληλη περίοδος. Με τον ερχομό της νέας σεζόν αλλάζουν και οι στιλιστικές ανάγκες, με τα πανωφόρια να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.



Από τα πρακτικά και ευέλικτα trench coats που μονοπωλούν το ενδιαφέρον σε κάθε μεταβατική περίοδο, τα δερμάτινα jackets με την πιο μινιμαλιστική προσέγγιση, τα παρκά και τις πιο απαλές αποχρώσεις, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές που, αφενός θα ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα σου, αφετέρου θα σου χαρίσουν στιλάτες και in fashion εμφανίσεις σε κάθε περίσταση.

Δες παρακάτω τα πανωφόρια στα οποία πρέπει να επενδύσεις την άνοιξη

Δερμάτινο μπουφάν



Δερμάτινο jacket χωρίς εσωτερική επένδυση σε μπορντό απόχρωση/ Δες το εδώ



Answear

Παρκά



Παρκά oversize με βαμβακερό ύφασμα και με ψηλό λαιμό/ Δες εδώ

Mango

Καμπαρντίνα

Καμπαρντίνα με γιακά με πέτα και μακρύ μανίκι που καταλήγει σε θηλιές και κουμπιά. Μπροστινές τσέπες με ρέλια. Κάτω μέρος με άνοιγμα στην πλάτη. Κλείσιμο μπροστά σταυρωτά με κουμπιά και ζώνη/ Δες εδώ

Zara

Denim πανωφόρι

Τζιν μπουφάν με μακριά μανίκια, τσέπες και καπιτονέ επένδυση/ Δες το εδώ

SEZANE

Cropped καμπαρντίνα

Κοντή ριχτή καμπαρντίνα με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι που τελειώνει με θηλάκι και κουμπί. Τσέπες στα πλάγια. Σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά και ζώνη που δένει/ Δες εδώ

Stradivarius

Τζάκετ με επένδυση

Φουσκωτό μπουφάν Thermowarmth™ από σύμμεικτο βαμβάκι με χαλαρή εφαρμογή/ Δες το εδώ

