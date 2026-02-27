Σιγά σιγά αφήνουμε πίσω μας τον χειμώνα και οδεύουμε προς την πιο φωτεινή και αισιόδοξη εποχή του χρόνου.

Η άνοιξη εκτός από τις πιο θερμές ημέρες και τον ήλιο, φέρνει μαζί της και πιο ανάλαφρα υφάσματα, καθαρές γραμμές, παστέλ αλλά και ζωηρά χρώματα.

Οι συλλογές που είδαμε τόσο στις πασαρέλες όσο και στις νέες συλλογές των brands δείχνουν ξεκάθαρα πως το 2026 η άνοιξη θα είναι παιχνιδιάρικη, θηλυκή αλλά και πιο ευέλικτη από ποτέ, τι θα δούμε όμως να φορούν οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας;

5 + 2 trends που θα βλέπουμε παντού την άνοιξη και θα αναβαθμίσουν το στιλ σου

Ρομαντικά και statement tops

Από πουά και ρίγες μέχρι δαντέλα και σατέν υφές, τα ρομαντικά tops θα γίνουν το επίκεντρο κάθε outfit. Baby blue, απαλό ροζ αλλά και πιο έντονες αποχρώσεις θα έρθουν να φέρουν νότες φρεσκάδας, ενώ λεπτομέρειες όπως lace trims και square necklines θα προσθέσουν μια διακριτική θηλυκότητα.

Cropped trench & ελαφριά πανωφόρια

Η καμπαρντίνα επιστρέφει, αλλά στην πιο μοντέρνα εκδοχή της. Double-breasted cropped trench coats και ελαφριά jackets θα γίνουν τα ιδανικά layering κομμάτια για τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίας και θα γίνουν ξανά τα items που θα «δένουν» κάθε look.

Capri pants & tailored βερμούδες

Ναι, τα capri επιστρέφουν και αυτή τη φορά θα είναι πιο κομψά από ποτέ. Είτε σε minimal γραμμή είτε σε πιο structured υφάσματα τύπου suiting, θα συνδυάζονται με slingbacks ή sneakers για updated αποτέλεσμα ενώ παράλληλα οι λινές tailored βερμούδες σε απαλούς τόνους θα δώσουν μια sophisticated αίσθηση.

Ανοιχτόχρωμο denim & wide-leg jeans

Το light-wash denim είναι βασικό στοιχείο της άνοιξης. Θα δούμε σίγουρα χαλαρές γραμμές, wide-leg και low-rise επιλογές ενώ το λευκό denim επίσης θα κάνει δυναμικό comeback αφού αποτελεί ιδανικό κομμάτι για total spring εμφανίσεις.

Sporty & vintage λεπτομέρειες

Track pants με ρετρό διάθεση και polo tops θα επιστρέψουν δυναμικά. Το sporty chic συνεχίζει να εξελίσσεται, και αυτή την άνοιξη παντρεύοντας την άνεση με την κομψότητα.

Wedges και statement sneakers

Στα παπούτσια, οι πλατφόρμες και τα wedges θα αντικαταστήσουν τα κλασικά flat σανδάλια, δίνοντας ύψος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Παράλληλα, τα sneakers σε έντονα χρώματα, animal prints ή baby blue αποχρώσεις θα έχουν πρωταγωνιστική θέση.

Οversized γυαλιά και woven τσάντες

Τα μεγάλα, ρετρό γυαλιά ηλίου και οι υφαντές ή pouch τσάντες θα γίνουν τα απόλυτα αξεσουάρ της σεζόν. Θα προσθέσουν χαρακτήρα ακόμα και σε minimal σύνολα.