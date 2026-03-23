5+ 1 sneakers που θα πάρεις τώρα και θα κρατήσεις μια ζωή – Θα τα φορέσεις με τα πάντα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
23 Μαρτίου 2026
Αυτή τη σεζόν τα sneakers βρίσκονται παντού, συνδυάζουν την άνεση και την κομψότητα, το στιλ και τη φινέτσα και, όποιο κι αν είναι το στιλ σου, το 2026 θα βρεις σίγουρα ένα σχέδιο που θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους, με τα τζιν σου – ακόμη και με τα φορέματά σου.
Από τα ιδιαίτερα σχέδια στα πιο μίνιμαλ και από εκείνα με τις εκκεντρικές λεπτομέρειες σε εκείνα με τις κλασικές πινελιές, αυτή τη σεζόν βλέπουμε πως ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές αλλά και γυναίκες στρέφονται σε παλιά σχέδια που διαθέτουν όμως σύγχρονο αέρα.
Πάρε για παράδειγμα την αναβίωση του εμβληματικού σχεδίου της Adidas, το Superstar ή και το Authentic της Vans. Η τάση προς κλασικά σχέδια φανερώνει μια νοσταλγική διάθεση, μια ανάγκη για αυθεντικότητα μπρος στους γρήγορους ρυθμούς της ανάπτυξης των τάσεων.
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα sneakers που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου
Speedcat Go Shoes Women/ Δες εδώ
Premium Authentic Checkerboard Shoe/ Δες εδώ
Superstar Vintage/ Δες εδώ
Onitsuka Tiger/ Δες εδώ
New Balance 204L/ Δες εδώ
Cloudmonster 3/ Δες εδώ
