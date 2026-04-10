To blazer από τα Zara που θα φορέσεις στις διακοπές του Πάσχα με τα πάντα – Βγαίνει σε 5 χρώματα

Το τετραήμερο του Πάσχα, είτε το περάσεις στην πόλη, είτε στο νησί, το στιλ σου αξίζει να είναι στα καλύτερά του.

Για προσεγμένες εμφανίσεις, κομψές αλλά και ευέλικτες, μπορείς να προσθέσεις στη συλλογή σου ένα ντελικάτο blazer σε φίνο χρώμα, το οποίο αποτελεί κομμάτι – κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας και μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Με μια αναζήτηση ανακαλύψαμε το πιο ευέλικτο blazer στα Zara, το οποίο είναι διαθέσιμο σε πέντε χρώματα.

To blazer από τα Zara που θα φορέσεις στις διακοπές του Πάσχα με τα πάντα

Πρόκειται για ένα blazer από λινό, με γιακά με πέτο και μακρύ μανίκι με βάτες που καταλήγει σε γύρισμα με μανσέτα με χρωματικό συνδυασμό. Τέλος διαθέτει μπροστινές τσέπες με καπάκι και κλείσιμο μπροστά με ένα κουμπί και θα το βρεις σε 5 διαφορετικά χρώματα.

Μπορείς να το φορέσεις είτε με ασορτί παντελόνι, δημιουργώντας ένα smart casual look με sneakers και λευκό t – shirt, ή με φορέμα και loafers.

Zara

Θα το βρεις σε μπεζ ανοιχτό και ανοιχτό χακί, δύο αποχρώσεις ιδανικές για τις πρωινές σου εμφανίσεις, ενώ οι αποχρώσεις σε μαύρο, χακί σκούρο και σκούρο καφέ είναι ιδανικές, τόσο για μια απογευματινή έξοδο, όσο και μια εμφάνιση στην εκκλησία.