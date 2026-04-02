Trend Alert: Το soft volume γίνεται η νέα τάση της σεζόν που υπόσχεται διακριτικό ρομαντισμό και ευελιξία σε κάθε περίσταση

Η πιο σύγχρονη εκδοχή της θηλυκότητας

Υπάρχουν τάσεις που βασίζονται στην ένταση και άλλες που κερδίζουν το fashion κοινό από τις λεπτομέρειες. Το soft volume ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία και πρόκειται για την τάση που φέρνει μια διακριτική πινελιά μέσα από στοιχεία που δημιουργούν κίνηση χωρίς όμως να βαραίνουν τη συνολική εικόνα, και το σημαντικότερο, χωρίς να στερούν ίχνος ευελιξίας από κάθε outfit.

Το soft volume, κοινώς οι διακριτικές σούρες και γενικότερα τα στοιχεία που χαρίζουν μια απαλή ένταση, λειτουργούν ως βασικό στοιχείο της τάσης που θα κυριαρχήσει αυτή τη σεζόν, η οποία προσθέτει αφενός όγκο με ελεγχόμενο όμως τρόπο, αφετέρου χαρίζει μια feminine πινελιά με μια δόση ρομαντισμού χωρίς υπερβολή.

Πώς θα υιοθετήσεις την τάση

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε τη νέα συλλογή της Marks & Spencer, η οποία ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική. Κάθε item βασίζεται σε απλές γραμμές και αναδεικνύεται μέσα από μοναδικές λεπτομέρειες, γιατί όμως να υιοθετήσεις την τάση που λατρεύουν τα It Girls;

Marks & Spencer

Ένα από τα στοιχεία που κάνει το soft volume να ξεχωρίζει είναι αναμφισβήτητα η ευελιξία του. Ένα φόρεμα με κίνηση για παράδειγμα, μπορεί να φορεθεί το ίδιο εύκολα με κομψά φλατ τύπου Mary Janes το πρωί ή πέδιλα αλλά και με slingbacks το βράδυ για ένα effortless elegance αποτέλεσμα.

M&S

Αντίστοιχα, ένα structured top με σούρες συνδυάζεται ιδανικά τόσο με tailored παντελόνια, όσο και με denim, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο πιο ρομαντικό και το πιο relaxed στοιχείο. Σκέψου ένα κοντομάνικο τοπ με σούρες που δίνουν ένταση στο look, σε υπέροχη olive green απόχρωση συνδυασμένο με ένα ανοιχτόχρωμο τζιν ή ακόμη και ένα μπεζ παντελόνι. Ό,τι πρέπει για τα πρωινά στο γραφείο που θέλεις η κομψότητα να μην σου στερεί ίχνος άνεσης.

M&S

Το soft volume έρχεται σαν υπενθύμιση ότι ακόμη και οι πιο διακριτικές γραμμές παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια εμφάνιση

Ακόμη λοιπόν κι αν δεν είσαι λάτρης των φορεμάτων, μπορείς να υιοθετήσεις την τάση προσθέτοντας στη συλλογή σου tops και πουκάμισα από την collection της M&S όπου οι σούρες εμφανίζονται πιο διακριτικά.

Marks & Spencer

Με λεπτομέρειες στους ώμους, στο μπούστο ή στα μανίκια θα δώσεις υφή και βάθος σε κάθε look σου, και, ακόμα και σε πιο relaxed επιλογές θα δημιουργήσεις ένα outfit που θα σε κάνει να ξεχωρίζεις από το πρωινό στο γραφείο μέχρι την απογευματινή έξοδο στην πόλη.

M&S

Η M&S λοιπόν προσεγγίζει αυτή την τάση μέσα από κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να χάνουν τη διαχρονικότητά τους. Το αποτέλεσμα είναι σύγχρονο και ευέλικτο, μια προσέγγιση που βασίζεται στη λεπτομέρεια και όχι στην ένταση. Άλλωστε, η θηλυκότητα του σήμερα δεν βασίζεται σε υπερβολές αλλά σε μικρές πινελιές που κάνουν σίγουρα τη διαφορά.