3 παντελόνια από Oysho πιο άνετα και από κολάν – Θα τα φοράς ασταμάτητα
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
5 Απριλίου 2026
Τα παντελόνια σε στιλ φόρμας έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Συνδυάζουν την αίσθηση ελευθερίας και άνεσης που προσφέρει ένα κολάν με την καθαρή γραμμή και την κομψότητα ενός tailoring παντελονιού, το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ένα ρούχο που μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ.
Η ευελιξία τους βρίσκεται κυρίως στα υφάσματα και στη γραμμή. Αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να πιέζουν, ενώ οι προσεγμένες ραφές ή οι πιέτες προσδίδουν μια πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση.
Επιπλέον, προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά στιλ. Μπορούν να συνδυαστούν με ένα απλό t-shirt και sneakers για ένα χαλαρό look, αλλά και με ένα πουκάμισο ή blazer για πιο chic αποτέλεσμα. Αυτή η ευελιξία τα καθιστά απαραίτητα για όσους θέλουν να επενδύσουν σε κομμάτια που λειτουργούν σε πολλές περιστάσεις.
Με μια έρευνα ανακαλύψαμε στo Oysho τρία παντελόνια, τόσο άνετα όσο και ένα κολάν αλλά και τόσο κομψά όσο ένα chic παντελόνι τα οποία θα λατρέψεις.
Φαρδύ παντελόνι με λεπτή ρίγα modal/ Δες εδώ
Ίσιο παντελόνι high rise ριγέ ναυτικό με μοντάλ απαλής υφή/ Δες εδώ
Φαρδύ παντελόνι high rise με εφέ νεοπρενίου/ Δες εδώ
