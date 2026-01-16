Η μόδα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ξεκάθαρα προτεραιότητες. Η άνεση πια είναι βασικό ζητούμενο και μάλιστα χωρίς καμία έκπτωση στο στιλ.

Οι γυναίκες αναζητούν κομμάτια που προσαρμόζονται στην καθημερινότητά τους, που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και δείχνουν πάντα επίκαιρα και, σε αυτή τη λογική έρχεται ένα παντελόνι να αντικαταστήσει τόσο τα τζιν όσο και τα κολάν αυτή τη χρονιά. Ο λόγος για το relaxed pant, το παντελόνι με πιο χαλαρή γραμμή που συνδυάζει άνεση, κομψότητα και ευελιξία.

Δεν είναι στενό, δεν πιέζει το σώμα και δεν ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, αντιθέτως αγκαλιάζει τη σιλουέτα με φυσικό τρόπο και χαρίζει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα. Τα It Girls επιλέγουν υφάσματα όπως μετάξι, σατέν, ribbed βαμβάκι, ακόμα και cashmere, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα κομμάτι που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιλ και κάθε περίσταση.

Ούτε τζιν, ούτε κολάν: Αυτό είναι το άνετο και κομψό παντελόνι που θα φορέσεις με τα πάντα

Αυτό που τα κάνει πραγματικά ξεχωριστά είναι η ευελιξία τους. Μπορείς να τα επιλέξεις για τα looks στο γραφείο αλλά και την έξοδο στην πόλη, ακόμα και σε μια βραδινή έξοδο πώς όμως θα το συνδυάσεις για κάθε περίσταση;

Σκέψου το φορεμένο με ασορτί τοπ, sneakers και ένα oversized παλτό. Από την άλλη, μια κομψή επιλογή είναι ένα πουκάμισο με blazer και ψηλοτάκουνα. Για πιο fashion-forward εμφανίσεις, μπορείς να πειραματιστείς επιλέγοντας ένα σατέν relaxed παντελόνι με ένα πλεκτό και statement αξεσουάρ.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks για να υιοθετήσεις το στιλ

