Η υφή με τις απαλές ραβδώσεις, δίνει κάτι από ’70s αισθητική σε κάθε outfit, αυτή τη σεζόν όμως χαρίζει έναν σοφιστικέ αέρα που εκπέμπει ζεστασιά και στιλ χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Η νοσταλγική αύρα του κοτλέ συνδυάζεται αυτή τη σεζόν με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, κάνοντας το κοτλέ υλικό να φαίνεται απρόσμενα μοντέρνο. Παρότι παραδοσιακά είχε συνδεθεί με καθημερινά σύνολα, το κοτλέ πια αντιμετωπίζεται φυσικά και σαν πολυτελές υλικό.

Πώς να φορέσεις την πιο «ζεστή» και chic υφή της εποχής αυτόν τον χειμώνα όμως; Ξεκίνα να ταιριάζεις τα κοτλέ παντελόνια με τα outfits σου, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το γραφείο στην έξοδο στην πόλη.

Τα κοτλέ παντελόνια που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου – Θα τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ

Σκέψου ένα καφέ ψηλόμεσο παντελόνι με ένα λευκό turtleneck, συνδυασμός που θα σε καλύψει σε κάθε περίσταση ενώ για πιο βραδινές εμφανίσεις προτίμησε σκούρες αποχρώσεις, με μπότες ή loafers με μεταλλικές λεπτομέρειες.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές επιλογές για να διαλέξεις

Παντελόνι wide leg σε καφέ ανοιχτό Celestino/ Δες εδώ



Γυναικείο παντελόνι σε ίσια γραμμή Gant/ Δες εδώ



Παντελόνι bootcut H&M /Δες εδώ

Wide leg παντελόνι Zara /Δες εδώ

Μινιμαλίστ παντελόνι με τσέπες Stradivarius /Δες εδώ