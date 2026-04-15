Οι ανοιξιάτικες επιλογές της Βάλιας Χατζηθεοδώρου είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να φοράμε τώρα

Αν κάτι κυριαρχεί στις τάσεις της μόδας το τελευταίο διάστημα, και πόσο μάλλον της άνοιξης, είναι πως τις πιο κομψές εμφανίσεις χαρακτηρίζουν μια ανεπιτήδευτα προσεγμένη αισθητική.

Το στιλ που ολοένα και περισσότερες γυναίκες υιοθετούν παραμένει φινετσάτο χωρίς όμως ιδιαίτερη προσπάθεια. Τρανό παράδειγμα αυτής της effortless elegance αισθητικής που κυριαρχεί είναι και η Βάλια Χατζηθεοδώρου η οποία δημιουργεί looks με γνώμονα τα παραπάνω αλλά χωρίς να στερούνται προσωπικότητας.

Κάθε κομμάτι, που αναδεικνύει αφενός το προσωπικό της στιλ και αφετέρου την ανεπιτήδευτη αυτή «στροφή» της μόδας, προέρχεται από τη συλλογή της Marks & Spencer. Απαλά, φορέσιμα, αλλά με χαρακτήρα, αποτελούν κομμάτια που ενσωματώνονται εύκολα στην καθημερινότητα χωρίς να χάνουν το στιλιστικό τους ενδιαφέρον.

Στο look που φοράει, όλα ξεκινούν από ένα κομμάτι που τραβάει το βλέμμα: το ριγέ polo σε μπορντό αποχρώσεις. Πρόκειται για ένα item - επιτομή της easywear κομψότητας που ξεχωρίζει χωρίς να γίνεται «δύσκολο» στο styling. Είναι χαλαρό, αλλά όχι αδιάφορο, ένα κομμάτι που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο casual και το προσεγμένο. Το συνδυάζει με wide-leg denim, το οποίο δίνει αμέσως μια πιο σύγχρονη γραμμή και κάνει το outfit να δείχνει σωστό χωρίς πολλή σκέψη.

Βαμβακερή ριγέ μπλούζα ράγκμπι από 100% βαμβάκι

Marks & Spencer

Οι ανοιξιάτικες επιλογές

Από την άλλη, τα Mary Jane παπούτσια στην ίδια χρωματική παλέτα λειτουργούν σαν το στοιχείο που ολοκληρώνει το look, δίνοντάς του συνοχή και μια πιο ολοκληρωμένη αισθητική. Τα γυαλιά, από την άλλη, προσθέτουν την τελική πινελιά, αυτή τη λεπτομέρεια που κάνει το σύνολο να δείχνει ισορροπημένο, χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Παπούτσια Mary Jane με τετράγωνο τακούνι και λουράκια

M&S

Και κάπως έτσι αποτυπώνεται και το γενικό mood της σεζόν, δηλαδή λιγότερα κομμάτια, αλλά μεθοδικά και σωστά επιλεγμένα.

@Photo credits: M&S @Photo credits: M&S @Photo credits: M&S @Photo credits: Marks & Spencer

Γύρω από αυτό το βασικό look, έρχεται να δώσει επιλογές ανεξαρτήτως της αισθητικής σου, προτείνοντας κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά με αμέτρητους τρόπους.

Ένα shirt dress για παράδειγμα που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση χωρίς δεύτερη σκέψη, ένα clean φόρεμα σε ουδέτερη απόχρωση που προσαρμόζεται εύκολα μέσα στη μέρα, ή ένα top με διακριτικές λεπτομέρειες που δίνει ενδιαφέρον ακόμα και στο πιο basic outfit αποτελούν μονάδα μερικές από τις στιλιστικές επιλογές που μπορείς να φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ – και σε κάθε περίσταση.

Ζέρσεϊ ριμπ μίντι φόρεμα με χαμηλή μέση

M&S

@Photo credits: M&S @Photo credits: Marks & Spencer @Photo credits: M&S @Photo credits: M&S @Photo credits: Marks & Spencer @Photo credits: M&S @Photo credits: Marks & Spencer @Photo credits: M&S

Ακόμα και ένα πιο statement κομμάτι, όπως είναι το ροζ παλτό, εντάσσεται αβίαστα σε αυτή τη λογική. Φορεμένο πάνω από ένα απλό σύνολο, μπορεί να προσθέσει αμέσως χαρακτήρα και έναν αέρα ανανέωσης σε κάθε look, χωρίς να απαιτεί κάτι παραπάνω. Το denim φυσικά δεν χάνει την αίγλη του ούτε αυτή την άνοιξη. Παραμένει σταθερά η βάση, είτε στην πιο ανοιχτή είτε στην πιο σκούρα εκδοχή του, καθώς είναι το στοιχείο που κρατάει το σύνολο ισορροπημένο και ευέλικτο.

Παλτό-καμπαρντίνα με γιακά σε μακριά γραμμή με χνουδωτή υφή και μαλλί στη σύνθεση



M&S

Και τέλος έρχονται τα αξεσουάρ. Μια μεγάλη τσάντα σε έντονη απόχρωση, για παράδειγμα, που μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση του look χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Όλα αυτά τα παραπάνω συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που λειτουργεί στην πράξη, και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο της νέας συλλογής της M&S, ρούχα που φοριούνται εύκολα, συνδυάζονται έξυπνα και ανταποκρίνονται πραγματικά στην καθημερινότητα.

