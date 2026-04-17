3 + 1 φορέματα από τα Marks & Spencer στο πιο ρομαντικό print της σεζόν – Θα τα φορέσεις και με μπαλαρίνες και με sneakers

Το ρομαντικό πουά, το polka dot print, δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, αντιθέτως έρχεται ξανά και ξανά πιο ανανεωμένο και πιο επίκαιρο.

Το πουά print έχει επανέλθει στις τάσεις αυτή τη σεζόν και ολοένα και περισσότερες γυναίκες το επιλέγουν προσθέτοντας είτε μικρές λεπτομέρειες όπως ένα satin scarf είτε πιο bolt επιλογές, όπως ένα total look, ωστόσο, η πιο ρομαντική (και safe) επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι ένα φόρεμα.

Από τις εμφανίσεις της Μέριλιν Μονρόε και της Πριγκίπισσας Νταϊάνα μέχρι της Twiggy και των iconic γυναικών όπως η Κένταλ Τζένερ, οι πουά βούλες έχουν αποδείξει πως μπορούν να χαρίσουν στιλ και προσωπικότητα σε κάθε γυναίκα.

3 + 1 φορέματα από τα Marks & Spencer στο πιο ρομαντικό print της σεζόν

Με μία έρευνα λοιπόν ανακαλύψαμε 3 φορέματα από τα M&S τα οποία θα δώσουν σε κάθε σου εμφάνιση αυτή τη ρομαντική πινελιά που αναζητάς για την άνοιξη, άλλωστε το brand, έχει φέρει στο προσκήνιο το polka dot, επαναπροσεγγίζοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοτίβα της μόδας μέσα από μία σύγχρονη και κομψή οπτική, που καλύπτει κάθε γούστο και κάθε αισθητική.

Δες παρακάτω τις επιλογές



Μίνι μεσάτο φόρεμα με τετράγωνη λαιμόκοψη/ Δες το εδώ



Εμπριμέ μάξι μεσάτο σιφόν φόρεμα με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη/ Δες το εδώ



Πουά μίνι φόρεμα-πουκάμισο/ Δες το εδώ

Ζέρσεϊ φόρεμα με διχτυωτό υλικό και παγιέτες σε ίσια γραμμή/ Δες το εδώ