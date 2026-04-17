Το καλοκαίρι θα φέρει μαζί του και μια σειρά από «φρέσκα» items, κομμάτια με μια αύρα ανανέωσης και μέσα στη λίστα με όσα νέα θα δούμε μπαίνουν και έξι σανδάλια- τα οποία θα γίνουν τα επόμενα trends που θα απασχολήσουν τις fashion lovers.

Ισορροπώντας ανάμεσα στο minimal και το statement, τα σανδάλια που θα βλέπουμε παντού αυτή τη σεζόν είναι εμπνευσμένα από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων και το street style, με κάθε σχέδιο να δίνει έμφαση τόσο στην άνεση όσο και στην αισθητική.

Από τις επιδείξεις των οίκων όπως Balenciaga και Miu Miu μέχρι τις καθημερινές εμφανίσεις των fashion insiders, τα σανδάλια γίνονται το απόλυτο κομμάτι- κλειδί της σεζόν και παρακάτω θα δεις τις 6 μεγαλύτερες τάσεις για να είσαι προετοιμασμένη για όσα θα βάλεις στη συλλογή σου.

6 σανδάλια που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι και πρέπει από τώρα να βάλεις στη wish list σου

’90s-Inspired Thong Sandals

Τα είδαμε έντονα στις πασαρέλες οίκων όπως Bottega Veneta, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη επιστροφή των ‘90s. Είναι minimal, διαχρονικά και ταιριάζουν με τα πάντα και, αν θέλεις να τα προσθέσεις στη συλλογή σου συνδύασέ τα με slip dresses, tailored παντελόνια ή total neutral looks..

Toe-Ring Sandals

Τα toe-ring sandals έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε οίκους όπως CELINE και Jean Paul Gaultier. Γιατί κάνουν θραύση; Προσθέτουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολή. Πώς να τα φορέσεις; Ιδανικά με midi φούστες ή cropped jeans για να φαίνεται το design στο μπροστινό μέρος.

Floral Sandals

Ρομαντικά florals εμφανίστηκαν σε συλλογές όπως εκείνη της Givenchy. Συνδυάζουν θηλυκότητα και statement αισθητική, ιδανικά για πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις. Πώς θα τα φορέσεις με στιλ αυτό το καλοκαίρι; Με σατέν φορέματα ή elegant σύνολα για events και βραδινές εξόδους.

Platform Sandals

Τα Platform Sandals προσφέρουν ύψος και άνεση ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα δίνουν και edgy χαρακτήρα. Τα Chunky σχέδια ξεχώρισαν στις πασαρέλες της Prada και ναι, ταιριάζουν τέλεια με oversized κομμάτια, βερμούδες ή casual looks για cool αποτέλεσμα.

Crossover Sandals

Οι χιαστί γραμμές που «αγκαλιάζουν» το πόδι δίνουν στιλ χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.Τα είδαμε σε shows της Alaïa και της Ulla Johnson και από casual εμφανίσεις με τζιν μέχρι πιο chic looks με φορέματα, θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη.

Slim Sandals

Τα ultra-thin straps με τις minimal γραμμές όπως εκείνα που είδαμε σε οίκους όπως η Miu Miu, είναι διακριτικά, ευέλικτα και ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πώς να τα φορέσεις: Ταιριάζουν τέλεια με λινά σύνολα για πιο χαλαρά vibes αλλά και με maxi φορέματα για πιο κομψές εμφανίσεις.