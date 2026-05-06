Ταιριάζουν με τα πάντα

Ένα λευκό φόρεμα αποτελεί κομμάτι- κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας, πόσο μάλλον τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς χαρίζει μια ανέμελη και αέρινη αισθητική, γεμάτη ρομαντισμό και αυτοπεποίθηση, είτε το συνδυάσεις με πέδιλα, είτε με sneakers.



Ρομαντικό και ευέλικτο, μπορεί να συνδυαστεί με raffia αξεσουάρ για τις boho καλοκαιρινές εμφανίσεις ή και με χρυσά κοσμήματα για πιο εκλεπτυσμένα vibes μέσα στην πόλη.

Με μια έρευνα, ανακαλύψαμε στα M&S πέντε λευκά φορέματα που αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου τώρα, όποια κι αν είναι η αισθητική και το γούστο σου, και θα τα φορέσεις μέχρι και στις διακοπές στο νησί.

5 λευκά φορέματα από τα Marks & Spencer για τις ρομαντικές εμφανίσεις σου, από την πόλη μέχρι το νησί



Μίντι φόρεμα-πουκάμισο με ζώνη/ Δες εδώ

Μίντι μεσάτο φόρεμα με τετράγωνη λαιμόκοψη/ Δες εδώ

Φλοράλ μίνι πλεκτό φόρεμα με ανάγλυφη υφή/ Δες εδώ

Μάξι φόρεμα παραλίας που δένει μπροστά/ Δες εδώ



Μάξι ίσιο φόρεμα με σούρες/ Δες εδώ