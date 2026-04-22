Sneakers + φόρεμα: 5 + 1 looks για να υιοθετήσεις τον πιο έξυπνο και άνετο στιλιστικό συνδυασμό

Τα sneakers έχουν πια πρωταγωνιστική θέση σε κάθε γυναικεία συλλογή – και αυτό έχει γίνει σαφές τόσο από τις νέες κυκλοφορίες των brands, όσο και από τις προτιμήσεις των It Girls.

Ένα ακόμη κομμάτι που λατρεύουν οι γυναίκες της μόδας είναι τα φορέματα. Από τα αέρινα, ρομαντικά, με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, μέχρι εκείνα με την εφαρμοστή μέση και τις πιο εκκεντρικές γραμμές, τα φορέματα, ιδίως αυτή την εποχή έχουν την τιμητική τους. Τι γίνεται λοιπόν όταν φορέματα και sneakers συνδυάζονται;

O συνδυασμός sneakers με φόρεμα είναι ο πιο άνετος και κομψός συνδυασμός που χαρίζει άφθονα ντελικάτα vibes.

Πρόκειται για έναν αλάνθαστο συνδυασμό που επιτρέπει να φορέσεις τα αγαπημένα σου φορέματα χωρίς να θυσιάσεις την άνεση που προσφέρουν τα sneakers ενώ δεν υπάρχει σχεδόν καμία περίσταση στην οποία δεν μπορείς να κάνεις αυτόν τον συνδυασμό.

Αναζητώντας για έμπνευση μπορεί κανείς να δει πως πολλές fashion insiders επιλέγουν αυτόν τον συνδυασμό- και όχι άδικα- για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει looks για να εμπνευστείς και να αντιγράψεις.

