Γιορτή της Μητέρας: Τα καλύτερα fashion δώρα από ελληνικά brands
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
8 Μαΐου 2026
Η Ημέρα της Μητέρας είναι μια ανάσα μακριά και, τι καλύτερο από ένα ιδιαίτερο δώρο που μπορεί να εκφράσει την αγάπη μας για εκείνη;
Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουμε ένα από τα πιο τρυφερά πρόσωπα της ζωής μας, τη μητέρα μας, και, δεν πρόκειται για μια τυπική γιορτή στο ημερολόγιο αλλά μια αφορμή να της υπενθυμίσουμε πόσα σημαίνει για εμάς, πόσα αξίζει αλλά και πόσο πολύτιμη είναι.
Με μια απλή λοιπόν χειρονομία μπορούμε να της χαρίσουμε ένα πλατύ χαμόγελο και να της ανταποδώσουμε λίγη από τη φροντίδα που μας έχει χαρίσει, άλλωστε, η αγάπη εκφράζεται μέσα από μικρές, ουσιαστικές πράξεις, όπως το να της χαρίσεις ένα όμορφο δώρο.
Ένα συμβολικό δώρο μπορεί να κάνει τη μέρα της ακόμη πιο ξεχωριστή για αυτό λοιπόν και εμείς αναζητήσαμε τα πιο κομψά και στιλάτα κομμάτια από ελληνικά brands για να επιλέξεις.
Δες παρακάτω τα δώρα από ελληνικά brands
Πουκάμισο oversized ριγέ με balloon μανίκι, Helmi/ Δες το εδώ
NMW Crunch Blazer, Hemithea/ Δες εδώ
IBIZA POLO TOP BLUE, arpyes/ Δες εδώ
ONE SHOULDER SHAWL AND GRACE BAG GIFT SET VZO3, Vasilis Zoulia/ Δες εδώ
Ζακετάκι ΜΑΟ, Semiology/ Δες εδώ
