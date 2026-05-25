Η Μπέλα Χαντίντ με total Massimo Dutti look – Βρήκαμε το φόρεμα που θα φοράς όλο το καλοκαίρι
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
25 Μαΐου 2026
Το 29χρονο μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, μετά από μια σειρά εντυπωσιακών εμφανίσεων στο φεστιβάλ κινηματογράφου Καννών, απήλαυσε το ηλιόλουστο πρωινό στη Γαλλική Ριβιέρα επιλέγοντας ένα total look από Massimo Dutti.
Συγκεκριμένα, είπε «ναι» σε ένα κομψό αλλά και άνετο midi φόρεμα σε καφέ απόχρωση, με V λαιμόκοψη, λεπτό και ελαφρύ ύφασμα, ό,τι πρέπει για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού, ενώ για να απογειώσει την εμφάνισή της αλλά και την ευελιξία της επέλεξε ένα ζευγάρι φλατ σανδάλια σε μαύρο χρώμα και μια πλεκτή mini τσάντα.
Πρόκειται για σαγιονάρες, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις για ακόμη μία σεζόν και εν προκειμένω αυτές που διάλεξε η Μπέλα Χαντίντ μπορούν να φορεθούν τόσο με ένα φόρεμα το πρωί, όσο και με ένα πιο chic σύνολο το βράδυ.
Πώς θα αντιγράψεις το look της Μπέλα Χαντίντ
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα items που επέλεξε η Μπέλα Χαντίντ από τα Massimo Dutti για να αντιγράψεις την εμφάνισή της, τόσο για τις εμφανίσεις σου στην πόλη, όσο και για τις εμφανίσεις στο νησί.
Ανάλαφρο μίντι φόρεμα με λαιμόκοψη V/ Δες το εδώ
Φλατ δερμάτινες σαγιονάρες/ Δες εδώ
Πλεκτή τσάντα από δέρμα νάπα/ Δες εδώ
