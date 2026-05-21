H Μπέλα Χαντίντ επανερμηνεύει μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Τζέιν Μπίρκιν από το 1969

Η Μπέλα Χαντίντ κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Καννών, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά fashion icons.

Η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μία ακόμη λαμπερή στιγμή της αλλά ένας ξεκάθαρος φόρος τιμής στη διαχρονική αισθητική της Τζέιν Μπίρκιν, της γυναίκας που σημάδεψε τη γαλλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρες δεκαετίες στιλ.

Το 29χρονη supermodel εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «De Gaulle: Tilting Iron» φορώντας μία custom δημιουργία Schiaparelli, σχεδιασμένη από τον Daniel Roseberry. Το φόρεμα, σε ivory απόχρωση, συνδύαζε ρομαντισμό και δραματικότητα μέσα από περίτεχνα κεντήματα, διαφάνειες και μία εντυπωσιακή γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα της. Η βαθιά λαιμόκοψη, που κατέληγε χαμηλά στον κορμό, τραβούσε αμέσως το βλέμμα, ενώ η μαύρη λεπτομέρεια στο κέντρο του φορέματος λειτουργούσε σαν αναφορά στο εμβληματικό look της Μπίρκιν από το '69.

H Μπέλα Χαντίντ επανερμηνεύει μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Τζέιν Μπίρκιν από το 1969

Να σου θυμίσουμε πως η Τζέιν Μπίρκιν είχε εμφανιστεί με ένα αντίστοιχο crochet φόρεμα, το οποίο είχε φορέσει ανάποδα για να δημιουργήσει ένα τολμηρό ντεκολτέ, μια στιλιστική επιλογή που τότε θεωρήθηκε επαναστατική. Η Μπέλα Χαντίντ και ο οίκος Schiaparelli επανερμήνευσαν αυτή την εμφάνισημέσα από μια πιο σύγχρονη και couture εκδοχή.

Όπως αναφέρεται στο People από τον οίκο, χρειάστηκαν περισσότερες από 22.000 ώρες κεντήματος και η συνεργασία περίπου 130 τεχνιτών για να ολοκληρωθεί το look. Κάθε λεπτομέρεια είχε δουλευτεί στο χέρι, αποδεικνύοντας πως η haute couture παραμένει μία μορφή τέχνης που απαιτεί αφοσίωση, ακρίβεια και αμέτρητες ώρες δημιουργίας.

Η Χαντίντ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με minimal αλλά luxury κοσμήματα με διαμάντια, sleek χτένισμα και διακριτικό μακιγιάζ που άφηνε το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.