Αξίζει να επενδύσεις σε ένα λευκό φόρεμα αυτό το καλοκαίρι

Το λευκό φόρεμα αποτελεί κομμάτι- κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας, πόσο μάλλον τους καλοκαιρινούς μήνες που χαρίζει μια ανέμελη και αέρινη αισθητική, είτε το συνδυάσει με πέδιλα, είτε με sneakers.

Ρομαντικό και ευέλικτο, μπορεί να συνδυαστεί με raffia αξεσουάρ για τις boho καλοκαιρινές σου εμφανίσεις ή και με χρυσά κοσμήματα για πιο εκλεπτυσμένα vibes. Με μια έρευνα λοιπόν ανακαλύψαμε ένα μίνι λευκό φόρεμα από τα Stardivarius που πρέπει να δοκιμάσεις.

Το ρομαντικό λευκό φόρεμα από τα Stradivarius που δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου

Πρόκειται για ένα μίνι, ριχτό φόρεμα με λεπτή τιράντα τύπου λαιμόκοψη halter και λαιμόκοψη V. Διαθέτει tailored εφαρμογή στη μέση και φούστα με βολάν.

Επιπλέον, έχει ανοιχτή πλάτη ρυθμιζόμενη με φιόγκο ενώ αν δεν θέλεις το λευκό διατίθεται σε δύο ακόμη χρώματα, εκείνο σε καφέ απόχρωση και εκείνο σε χακί.

Stradivarius

Δες το φόρεμα εδώ

θα το φορέσεις τόσο με μπαλαρίνες, όσο και με κομψά φλατ, ενώ σε ό,τι αφορά τα αξεσουάρ μπορείς να πειραματιστείς με ράφια τσάντα και boho κοσμήματα αλλά και με πιο chic επιλογές.