Τα λευκά τζιν αποτελούν ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας.

Την άνοιξη του 2026, το λευκό τζιν λειτουργεί σαν «λευκός καμβάς», δίνοντας τη δυνατότητα για αμέτρητους συνδυασμούς για κάθε περίσταση, από το γραφείο μέχρι τις πιο χαλαρές εμφανίσεις στην πόλη.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα σκούρα ρούχα του χειμώνα απομακρύνονται, τα λευκά τζιν γίνονται βασικό στοιχείο των πιο φωτεινών και καθαρών looks. Πώς θα το φορέσεις όμως σαν να επιμελήθηκε το look σου επαγγελματίας στιλίστας;

Λευκό τζιν: Πώς θα το φορέσεις σαν να σε έντυσε επαγγελματίας στιλίστας

Ένας από τους πιο κλασικούς και επιτυχημένους συνδυασμούς είναι με blazer. Ένα μπλε ή buttery yellow σακάκι προσθέτει άμεσα κομψότητα, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο casual denim και το πιο αυστηρό tailoring.

Για όσες προτιμούν πιο τολμηρές επιλογές, το total white look αποτελεί μία από τις πιο έξυπνες προτάσεις της σεζόν. Ο συνδυασμός διαφορετικών αποχρώσεων του λευκού, αλλά και υφών, όπως βαμβάκι με σατέν, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον και καθόλου μονότονο αποτέλεσμα.

Αν θέλεις λοιπόν να εντάξει στη συλλογή και τις εμφανίσεις σου ένα λευκό τζιν παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να εμπνευστείς.

