Το λεοπάρ μπικίνι από τα Stradivarius που κοστίζει κάτω από 30 ευρώ και θα «λιώσεις» στις διακοπές

Θα το φορέσεις, χωρίς δεύτερη σκέψη, για τα πρώτα μαυρίσματα στην παραλία μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού

Για τις πρώτες εξορμήσεις στη θάλασσα, ένα μπικίνι σε in fashion print, είναι σίγουρα ένα από τα απαραίτητα items. Όχι μονάχα θα είσαι ένα πραγματικό fashion icon στην παραλία αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ομοιόμορφο μαύρισμα για όλο το καλοκαίρι.

Αν λοιπόν βρίσκεσαι στην αναζήτηση για εκείνο που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις στις πρώτες σου εμφανίσεις στην παραλία, είτε στο νησί είτε στις γρήγορες εξορμήσεις κοντά στην πόλη, έχουμε κάνει την απαραίτητη έρευνα για εσένα.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε στα Stradivarius το ιδανικό μπικίνι για τις διακοπές σου, στιλάτο και sexy, στο πιο hot print, το λεοπάρ.

Το λεοπάρ μπικίνι από τα Stradivarius που κοστίζει κάτω από 30 ευρώ

Το bikini τοπ σε κόψιμο balconette γραμμή κοστίζει 15,99 ευρώ και είναι από ύφασμα με animal print, διαθέτει ρυθμιζόμενες τιράντες και ρυθμιζόμενο κούμπωμα στην πλάτη με γάντζο.

Stradivarius

Δες το balconette τοπ εδώ

Όσο για το κάτω μέρος, πρόκειται για ένα σλιπ bikini brazilian με κόψιμο V το οποίο κοστίζει 12,99 ευρώ.

Δες το κάτω μέρος του bikini εδώ

