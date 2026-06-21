Θυμίζει item από τη συλλογή του Jonathan Anderson

Μία τσάντα είναι ικανή να απογειώσει ακόμη και το πιο μονότονο σύνολο και, ιδίως τα αξεσουάρ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικα χρώματα μάς τραβούν πάντοτε την προσοχή.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε στα H&M την πιο στιλάτη τσάντα, στο απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού, το κόκκινο, με κρόσσια και ιδιαίτερο λουράκι, μια τσάντα που θα απογειώσει ακόμη και το πιο βαρετό look.

Βρήκαμε την πιο στιλάτη τσάντα από τα H&M που θα απογειώσει και το πιο βαρετό look

Πρόκειται για μία τσάντα-σάκο από σατέν, διακοσμημένη με χάντρες στην ίδια απόχρωση και μακρόστενες πούλιες από πλαστικό και γυαλί που δημιουργούν ένα παιχνιδιάρικο look με κρόσσια.

Πώς θα τη φορέσεις; Μπορείς να τη συνδυάσεις με ένα σύνολο σε ουδέτερη απόχρωση, ένα λινό σετ σε λευκό χρώμα για παράδειγμα και κομψά φλατ, ή ακόμη και με ένα φόρεμα στο χρώμα που επιλέγουν τα It Girls και αυτή τη χρονιά, το butter yellow, για μια iconic και άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση.

H&M

Επιπλέον, μπορείς να «παίξεις» με τα υπόλοιπα αξεσουάρ του look σου, να προσθέσεις ασορτί κοσμήματα και παπούτσια ή και να πειραματιστείς με πιο τολμηρούς συνδυασμούς.