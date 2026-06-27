Boat Bag: Η τσάντα των ’90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο αξεσουάρ της σεζόν

Κομψή και φουλ ευέλικτη θα απογειώσει κάθε look, από την πόλη μέχρι και τις διακοπές.

Κάθε σεζόν φέρνει τη δική της «it bag» φέτος λοιπόν η μόδα φαίνεται να στρέφεται σε κάτι πιο διαχρονικό από κάθε άλλο. Ο λόγος για την boat bag, την χαρακτηριστική πάνινη τσάντα με τη ναυτική αισθητική, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού καθώς συνδυάζει την πρακτικότητα, την ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη νοσταλγία των '90s με μοναδικό τρόπο.

Η αναβίωση της συγκεκριμένης τάσης συνδέεται άμεσα με τη διαρκή επιρροή της Καρολιν Μπεσέτ Κένεντι. Το διαχρονικό της στιλ, με τις καθαρές γραμμές, τους ουδέτερους τόνους και τα ποιοτικά basics, βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, καταλαβαίνεις λοιπόν πως κάθε εμφάνισή της αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε fashion lover.

Οι «ρίζες» της boat bag

Οι πρώτες εκδοχές του στιλ εμφανίστηκαν τη δεκαετία του '40 και ουσιαστικά επρόκειτο για μία λύση, για ανθεκτικές πάνινες τσάντες μεταφοράς για καθημερινή χρήση. Με τα χρόνια, η λειτουργικότητά τους και η διαχρονική αισθητική τους τις μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ της αμερικανικής casual μόδας.

Και γιατί τις βλέπουμε παντού τώρα; Οι oversized τσάντες κυριαρχούν ξανά επομένως οι boat bags προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό μόδας και χρηστικότητας. Είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωρά όλα τα απαραίτητα της ημέρας, από laptop και έγγραφα μέχρι πετσέτες για παραλία και προσωπικά αντικείμενα, χωρίς να χάνει ίχνος στιλ.

Παράλληλα, ο καμβάς, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των τάσεων. Ανθεκτικό, ευέλικτο και εύκολο στους συνδυασμούς, το υλικό αυτό ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες κάθε γυναίκας, ανεξάρτητα αισθητικής.



Δες παρακάτω τις τσάντες

MODIVO

Converse τσάντα/ Δες εδώ

MODIVO

Polo Ralph Lauren/ Δες εδώ

H&M

Τσάντα για πικνίκ από βαμβακερό καραβόπανο/ Δες εδώ

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Τσάντα βαμβακερή εμπριμέ σε μπεζ/ Δες εδώ

