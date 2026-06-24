10 αξεσουάρ από τις εκπτώσεις του Zara που θα απογειώσουν και το πιο βαρετό καλοκαιρινό σου look
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
24 Ιουνίου 2026
Υπάρχουν items που αποτελούν τη βάση κάθε γκαρνταρόμπας και υπάρχουν και εκείνα που έχουν τη δύναμη να απογειώσουν ακόμη και το πιο βαρετό σύνολο με τα αξεσουάρ να ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.
Μια στιλάτη raffia τσάντα, ένα ζευγάρι fun σκουλαρίκια, ένα μεταξωτό μαντήλι ή μια εκκεντρική ζώνη μπορούν να δώσουν σε ένα look χαρακτήρα και καθώς οι καλοκαιρινές εκπτώσεις του Zara έχουν ξεκινήσει, βρήκαμε την ιδανική ευκαιρία για να επενδύσουμε σε εκείνες τις λεπτομέρειες που θα αναβαθμίσουν το στιλ μας χωρίς να ξεφύγουμε από το budget μας.
Αν λοιπόν σχεδιάζεις τις αγορές σου, στα Zara θα ανακαλύψεις μοναδικά αξεσουάρ που αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου. Παρακάτω έχουμε δημιουργήσει μια λίστα με τα δικά μας αγαπημένα, βάλε «τσεκ» λοιπόν σε όσα σου κλείσουν το μάτι και ετοιμάσου για εντυπωσιακές καλοκαιρινές εξορμήσεις.
Βρες παρακάτω τα εκπτωτικά αξεσουάρ από τα Zara
Τσάντα σε σχέδιο maxi shopper με πλεκτό εφέ/ Δες εδώ
Καπέλο τζόκεϊ με γείσο από 100% βαμβακερό νήμα/ Δες εδώ
Σετ δύο μεταλλικά κολιέ με κορδόνι/ Δες εδώ
Ζώνη με πολλαπλά μεταλλικά ανάγλυφα μενταγιόν/ Δες εδώ
Μονόχρωμο σκουφάκι τύπου casquette/ Δες εδώ
Σετ από τέσσερα βραχιόλια/ Δες εδώ
Μαντήλι με σχέδιο από μείγμα modal και μετάξι 8%/ Δες εδώ
Κολιέ με πολλαπλές χάντρες με χρωματικό συνδυασμό από γυαλί/ Δες εδώ
Μεταλλικά σκουλαρίκια σε σχέδιο φύλλου/ Δες εδώ
Μαντήλι μπαντάνα εμπριμέ από μείγμα βαμβακιού και 28% μεταξιού/ Δες εδώ
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