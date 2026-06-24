10 αξεσουάρ από τις εκπτώσεις του Zara που θα απογειώσουν και το πιο βαρετό καλοκαιρινό σου look

Είναι ο ορισμός του στιλάτου καλοκαιριού

Υπάρχουν items που αποτελούν τη βάση κάθε γκαρνταρόμπας και υπάρχουν και εκείνα που έχουν τη δύναμη να απογειώσουν ακόμη και το πιο βαρετό σύνολο με τα αξεσουάρ να ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Μια στιλάτη raffia τσάντα, ένα ζευγάρι fun σκουλαρίκια, ένα μεταξωτό μαντήλι ή μια εκκεντρική ζώνη μπορούν να δώσουν σε ένα look χαρακτήρα και καθώς οι καλοκαιρινές εκπτώσεις του Zara έχουν ξεκινήσει, βρήκαμε την ιδανική ευκαιρία για να επενδύσουμε σε εκείνες τις λεπτομέρειες που θα αναβαθμίσουν το στιλ μας χωρίς να ξεφύγουμε από το budget μας.

Αν λοιπόν σχεδιάζεις τις αγορές σου, στα Zara θα ανακαλύψεις μοναδικά αξεσουάρ που αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου. Παρακάτω έχουμε δημιουργήσει μια λίστα με τα δικά μας αγαπημένα, βάλε «τσεκ» λοιπόν σε όσα σου κλείσουν το μάτι και ετοιμάσου για εντυπωσιακές καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Βρες παρακάτω τα εκπτωτικά αξεσουάρ από τα Zara



Zara

Τσάντα σε σχέδιο maxi shopper με πλεκτό εφέ/ Δες εδώ

Zara

Καπέλο τζόκεϊ με γείσο από 100% βαμβακερό νήμα/ Δες εδώ

Zara

Σετ δύο μεταλλικά κολιέ με κορδόνι/ Δες εδώ

Zara

Ζώνη με πολλαπλά μεταλλικά ανάγλυφα μενταγιόν/ Δες εδώ

Zara

Μονόχρωμο σκουφάκι τύπου casquette/ Δες εδώ

Zara

Σετ από τέσσερα βραχιόλια/ Δες εδώ

Zara

Μαντήλι με σχέδιο από μείγμα modal και μετάξι 8%/ Δες εδώ

Zara

Κολιέ με πολλαπλές χάντρες με χρωματικό συνδυασμό από γυαλί/ Δες εδώ

Zara

Μεταλλικά σκουλαρίκια σε σχέδιο φύλλου/ Δες εδώ

Zara

Μαντήλι μπαντάνα εμπριμέ από μείγμα βαμβακιού και 28% μεταξιού/ Δες εδώ