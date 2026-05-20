Τα oversized floral σκουλαρίκια είναι το πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ του καλοκαιριού – 6 σχέδια για να διαλέξεις

Αν υπάρχει ένα κόσμημα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον αυτή τη σεζόν, αυτό είναι χωρίς αμφιβολία τα μεγάλα floral σκουλαρίκια.

Εντυπωσιακά, παιχνιδιάρικα και απόλυτα statement, τα σκουλαρίκια με λουλούδια μεταφέρονται από τα prints και τα υφάσματα στα αξεσουάρ, χαρίζοντας σε κάθε εμφάνιση μια δόση υπερβολής που μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Από τις πασαρέλες μεγάλων οίκων μόδας μέχρι street style looks, τα oversized flower earrings έχουν ήδη αναδειχθεί ως το item που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό outfit.

Τα oversized floral σκουλαρίκια είναι το πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ του καλοκαιριού

Η επιστροφή του μαξιμαλισμού στη μόδα έχει δώσει άπλετο χώρο στα αξεσουάρ με έντονη προσωπικότητα. Ακόμη κι αν τα μίνιμαλ κοσμήματα παραμένουν διαχρονικά, για αυτό το καλοκαίρι οι γυναίκες αναζητούν το χρώμα και τον όγκο. Με αυτή τη λογική λοιπόν τα σκουλαρίκια σε σχήμα λουλουδιών, τρισδιάστατα πέταλα, μεταλλικές υφές, χρωματιστές ρητίνες, ακόμα και υφασμάτινες λεπτομέρειες που θυμίζουν μικρά έργα τέχνης, κυριαρχούν.

Σκέψου ένα απλό total white look ή ένα μαύρο slip dress συνδυασμένο με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά floral σκουλαρίκια, iconic! Ακόμη και με slick bun, καθαρό μακιγιάζ και μια ουδέτερη βάση σε ό,τι αφορά το styling, μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση και φυσικά να φορεθούν σε κάθε περίσταση.

Δες παρακάτω τα oversized floral σκουλαρίκια που μπορείς να προσθέσεις στη συλλογή σου

