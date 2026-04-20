6 + 1 τάσεις στα κοσμήματα που πρέπει να γνωρίζεις – και αξίζει να προσθέσεις τώρα στη συλλογή σου

Η άνοιξη φέρνει πάντα μια ανάγκη για ανανέωση και, για ακόμη μία φορά, τα κοσμήματα παίρνουν πρωταγωνιστική θέση.

Τα κοσμήματα σήμερα δεν λειτουργούν απλώς ως συμπλήρωμα ενός look, αλλά ως το στοιχείο που το ολοκληρώνει και το απογειώνει. Από εντυπωσιακά statement κομμάτια μέχρι πιο ιδιαίτερες, παιχνιδιάρικες επιλογές, τα trends της σεζόν αποδεικνύουν ότι το στιλ κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και αν υπάρχει μία τάση που ξεχωρίζει, ιδίως στα κοσμήματα, αυτή είναι ο μαξιμαλισμός.

Οι γυναίκες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κοσμήματα που κάνουν αισθητή την... παρουσία τους, που έχουν χαρακτήρα και αφηγούνται μια ιστορία.

Το αποτέλεσμα; Ακόμη και το πιο basic outfit μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως με τις σωστές επιλογές και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει εκείνα που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου.

6 + 1 τάσεις στα κοσμήματα που πρέπει να γνωρίζεις

Χάντρες

Οι χάντρες επιστρέφουν δυναμικά, σε πολλαπλές στρώσεις και έντονα χρώματα. Τις είδαμε έντονα στις πασαρέλες, συνδυασμένες ακόμα και με πιο απλά κομμάτια για έντονη αντίθεση. Φόρεσέ τες σε διαφορετικά μήκη πάνω από ένα basic top ή ένα φόρεμα για ένα effortless αλλά statement αποτέλεσμα.

Brooches

Από vintage αισθητική μέχρι πιο σύγχρονες εκδοχές, οι καρφίτσες από το φθινόπωρο κιόλας έχουν κάνει δυναμικό comeback. Τις είδαμε να στολίζουν σακάκια, πουκάμισα αλλά και αξεσουάρ χαρίζοντας μια μοναδική πινελιά σε κάθε outfit.

Έντονες πέτρες και κρύσταλλοι

Τα πολύχρωμα gemstones συνεχίζουν να κυριαρχούν, προσθέτοντας λάμψη και ένταση. Εμφανίστηκαν σε μεγάλα σκουλαρίκια και statement κομμάτια που δεν περνούν απαρατήρητα και είναι δανικά για να δώσεις χαρακτήρα ακόμη και στο πιο minimal outfit.

Bangles

Τα chunky βραχιόλια επιστρέφουν και είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.Τα είδαμε στις φθινοπωρινές τάσεις και, ναι, θα κυριαρχήσουν και το καλοκαίρι.

Tassel

Με μια πιο playful διάθεση, τα tassels προσθέτουν κίνηση και ενδιαφέρον. Εμφανίστηκαν κυρίως σε μακριά σκουλαρίκια, δίνοντας έναν πιο ανέμελο αλλά ταυτόχρονα στιλάτο χαρακτήρα και είναι ιδανικά για μια πιο εκκεντρική εμφάνιση.

Coastal στοιχεία

Η«θαλασσινή» αισθητική επιστρέφει δυναμικά, με κοσμήματα που θυμίζουν καλοκαίρι. Από διακριτικά κοχύλια μέχρι πιο statement σχέδια, φέρνουν μια ανεπιτήδευτη φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση, ακόμη και μέσα στην πόλη.

Κολιέ με κορδόνι

Απλά αλλά εντυπωσιακά, τα κολιέ με κορδόν είναι από τις πιο ευέλικτες επιλογές της σεζόν. Τα είδαμε να συνδυάζονται με τα πάντα, από casual μέχρι boho και πιο chic σύνολα και να προσθέτουν ένα cool, ανεπιτήδευτο vibe.