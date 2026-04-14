Η Αν Χάθαγουεϊ τράβηξε όλα τα βλέμματα στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, πραγματοποιώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση που συνδύαζε υψηλή ραπτική και πολυτελή κοσμήματα.

Η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας «Mother Mary», επιλέγοντας μια δημιουργία που αναδείκνυε το ιδιαίτερο στιλ της και επιβεβαίωνε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως fashion icon.

Συγκεκριμένα, η Χάθαγουεϊ εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή couture δημιουργία από τον οίκο Lever Couture, η οποία ήταν κατασκευασμένη από λαμπερές λωρίδες mesh υφάσματος και διέθετε ασύμμετρη γραμμή. Το look ολοκληρώθηκε με κομψές γόβες από τον οίκο Christian Louboutin, όπως αναφέρεται στο instyle.com ενώ τα κοσμήματά της από Bulgari με διαμάντια και σμαράγδια που ξεπερνούσαν συνολικά τα 100.000 δολάρια σε αξία.

Αν Χάθαγουεϊ με couture δημιουργία και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 δολαρίων

Την εμφάνισή της επιμελήθηκε η στιλίστριά της, Έριν Γουόλς, με την οποία συνεργάζεται εδώ και χρόνια, δίνοντας έμφαση σε μια ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και τη φινέτσα. Τα μαλλιά της άφησε μακριά και κυματιστά, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς ροζ τόνους, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις στιλιστικές της επιλογές και σε άλλες πρόσφατες εμφανίσεις της. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, είχε αντλήσει έμπνευση από τη θρυλική Μιράντα Πρίστλεϊ, υιοθετώντας ένα δυναμικό και κομψό look σε εκδήλωση στην Ιταλία, αποδεικνύοντας την ευελιξία και τη διαχρονικότητα του στιλ της.