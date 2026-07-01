Μπορεί οι σαγιονάρες να είναι το hero piece για ακόμη ένα καλοκαίρι όμως υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να αντισταθούν στην κομψότητα των strap sandals, με τηνΆνια Τέιλορ-Τζόι να είναι μία από αυτές.

Η ηθοποιός, Άνια Τέιλορ- Τζόι, ανέκαθεν έδινε στιλιστική έμπνευση στις θαυμάστριές της, με τα looks της να ισορροπούν μεταξύ άνεσης και κομψότητας με έναν μοναδικό τρόπο. Ντελικάτη και με αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, η ηθοποιός έκανε ακόμη μία εμφάνιση, ορισμό της φινέτσας, και μας έδωσε την τέλεια εναλλακτική στις κλασικές μαύρες σαγιονάρες που κάνουν θραύση αυτή την εποχή.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να κάνει τα ψώνια της στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα ζευγάρι μαύρα strappy sandals με διακριτικό τακούνι από Reformation. Τα συνδύασε με ένα λευκό αέρινο τοπ και μαύρο bottom ενώ δεν έλειψαν και τα διακριτικά ασημί κοσμήματα.

Anya Taylor-Joy in NYC yesterday.



📸: celebmafia pic.twitter.com/kFhlvJICxv — best of anya taylor-joy (@anyafolders) June 30, 2026

Αντί για σαγιονάρες: Η Άνια Τέιλορ-Τζόι φόρεσε την πιο κομψή εναλλακτική και ξέρουμε πώς να αντιγράψεις το στιλ της

Τα strappy sandals σε αντίθεση με τις σαγιονάρες, μπορούν να φορεθούν ακόμη και σε μία πιο επίσημη περίσταση, είναι άνετα, κολακεύουν το πόδι και μπορούν να απογειώσουν ακόμη κια το πιο απλό outfit.

Μάλιστα, από τις πασαρέλες για τις συλλογές της άνοιξης του 2026, από τον οίκο Calvin Klein, μέχρι και Zimmermann, έχει γίνει ξεκάθαρο πως οι σχεδιαστές έχουν μια αγάπη στα εξαιρετικά λεπτά σανδάλια που δεν μοιάζει με thong heel. Σκέψου τα σχέδια από Miu Miu για παράδειγμα με λεπτά λουράκια που αναδεικνύουν το πόδι με τον καλύτερο τρόπο.

Αν αναζητάς λοιπόν μια επιλογή αντί για σαγιονάρες, τα strappy sandals με λεπτά λουράκια είναι ιδανική επιλογή και παρακάτω έχουμε μερικά για να διαλέξεις.



Δες παρακάτω τις επιλογές

Πέδιλα με λουράκια και τακούνι/ Δες εδώ

Πέδιλα με χοντρό τακούνι/ Δες εδώ

Δερμάτινα Σανδάλια Με Χαμηλό Τακούνι/ Δες εδώ

Σανδάλια μαύρο/ Δες εδώ



Σανδάλια με τακούνι στιλέτο/ Δες εδώ