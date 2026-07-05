Θα τη λατρέψεις

Τα crochet κομμάτια, τα πλεκτά τοπ, τα φορέματα και οι πλεκτές φούστες, έχουν επιστρέψει δυναμικά και, φέτος βρίσκονται στην κορυφή των τάσεων του καλοκαιριού.

Ένας από τους λόγους που έχει επιστρέψει η πλεκτή υφή, εκτός φυσικά από την αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς που χαρίζουν, είναι και η επιστροφή στην αβίαστη κομψότητα και φινέτσα, δύο από τους λόγους που τα πλεκτά ξεχωρίζουν.

Ανάλαφρα, κομψά και με έντονο boho χαρακτήρα, μπορούν να φορεθούν από την παραλία μέχρι μια βραδινή έξοδο στο νησί, και εμείς ψάξαμε (και βρήκαμε) την ιδανική φούστα για να απογειώσεις κάθε look παραλίας.

Η πλεκτή φούστα από τα Marks & Spencer που θα αναβαθμίσει κάθε look παραλίας

Με μία αναζήτηση για την πιο κομψή και στιλάτη πλεκτή φούστα λοιπόν ανακαλύψαμε μία από τα Marks & Spencer, σε σκούρο μοβ χρώμα, ό,τι πρέπει για τα looks παραλίας.

Πρόκειται για μία πλεκτή μάξι φούστα με αζούρ πλέξη και υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι, την οποία μπορείς να τη φορέσεις είτε μόνη της, επάνω από το μπικίνι ή το ολόσωμο μαγιό σου, είτε με το ασορτί τοπ της.

Μπορείς να απογειώσεις το look σου με μία raffia τσάντα και σαγιονάρες ενώ με κοκάλινα αξεσουάρ θα δώσεις στην εμφάνισή του ακόμη πιο boho χαρακτήρα.

Marks & Spencer

Δες τη φούστα εδώ

