5 μαγιό που θα φορέσεις σαν τοπ και εκτός παραλίας – Στιλάτα και εντυπωσιακά
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
26 Ιουνίου 2026
Μπορεί ένα μαγιό να θεωρηθεί ως ένα από τα πιο ευέλικτα items της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας; Η απάντηση είναι ναι και, ξέρω ποια σχέδια της αγοράς αξίζουν μια θέση στη συλλογή σου για εμφανίσεις και εκτός παραλίας.
Από τις πρωινές βόλτες στην πόλη μέχρι τις απογευματινές εξόδους στο νησί, τα μαγιό μπορούν ανάλογα το στιλ και τη γραμμή τους να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση, και ναι, μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου look.
Ιδιαίτερα τα ολόσωμα και τα tankini, χάρη στην ευελιξία τους, την κομψότητά τους και τη γραμμή τους μπορούν εύκολα να φορεθούν σαν κορμάκια, με μία φούστα, μία βερμούδα ή και ένα παρεό για πιο ανέμελες εμφανίσεις, για αυτόν λοιπόν τον λόγο ψάξαμε στην αγορά και ανακαλύψαμε εκείνα που σίγουρα θα τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Βρες παρακάτω τα μαγιό που θα φορέσεις σαν τοπ και εκτός παραλίας
DAYDREAM one-piece/ Δες εδώ
Ολόσωμο στράπλες μαγιό με θήκες με ενίσχυση/ Δες εδώ
Lynx Sapphire/ Δες εδώ
Σατινέ μαγιό/ Δες εδώ
Σετ τανκίνι/ Δες το εδώ
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