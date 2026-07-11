Lingerie style: Βρήκαμε στα Marks & Spencer τα πιο feminine items που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου looks

Η lingerie-inspired αισθητική έχει κατακτήσει τις καρδιές των fashion lovers και, ναι, γίνεται βασικό στοιχείο του σύγχρονου styling.

Οι δαντελένιες λεπτομέρειες, οι σατινέ υφές και οι ανάλαφρες γραμμές, κοινώς το lingerie style, γίνονται πια βασικό στοιχείο του styling με τις πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας να ενσωματώνουν στη γκαρνταρόμπα τους τα items αυτά προσθέτοντας σε κάθε εμφάνισή τους μια μοναδική σύγχρονη θηλυκότητα.



Η δαντέλα και το σατέν αποκτούν σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο, προσφέροντας σύγχρονες εμφανίσεις με αυτοπεποίθηση, κομψότητα και χαρακτήρα, αν θέλεις λοιπόν να πειραματιστείς με την αισθητική αυτή, έχουμε βρει τα κατάλληλα κομμάτια για ‘σένα.

Βρήκαμε στα Marks & Spencer τα πιο feminine items με δαντέλα που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου looks

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε τη νέα συλλογή της M&S, μέσα στην οποία θα βρεις κομμάτια που θα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, στην πρωινή σου έξοδο στην πόλη, μέχρι και στη βραδινή στο νησί.



Από lace bralettes και σατινέ top μέχρι slip skirts, shorts και φορέματα, κάθε ένα κομμάτι συνδυάζεται εύκολα με το άλλο, ενώ το καλύτερο είναι πως θα δημιουργήσεις αμέτρητους συνδυασμούς με όσα έχεις ήδη στη συλλογή σου. Ταιριάζουν τέλεια με tailoring, denim και oversized πουκάμισα, χαρίζοντας άφθονη ευελιξία που θα σε ακολουθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Βρες παρακάτω τις επιλογές μας από τη νέα συλλογή της Marks & Spencer



Ασύμμετρο στράπλες τοπ με δαντέλα στο τελείωμα/ Δες εδώ



Σατέν μίνι φόρεμα skater με δαντελένιες φάσες/ Δες εδώ

Σουτιέν-μπουστάκι Savannah με δαντέλα χωρίς μπανέλα/ Δες εδώ

Μάξι φούστα σε γραμμή Α με πιέτες και δαντέλα από 100% βαμβάκι/ Δες εδώ

Μίνι φούστα pencil με δαντέλα στο στρίφωμα από σύμμεικτο λινό/ Δες εδώ

Σατέν σορτς με δαντελένιο τελείωμα/ Δες εδώ