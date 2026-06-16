Νυφικά νύχια με δαντέλα: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις
Βίκυ Χριστοπούλου
16 Ιουνίου 2026
Κάνεις λάθος αν νομίζεις ότι το μανικιούρ είναι απλώς μια λεπτομέρεια του bridal look σου. Στην πραγματικότητα, είναι μία από τις λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν την εικόνα σου ως νύφη. Σκέψου άλλωστε ότι εκείνη τη μέρα κάθε κίνηση των χεριών σου -από το δαχτυλίδι μέχρι την ανθοδέσμη- βρίσκεται στο επίκεντρο. Ανάμεσα στις πιο διαχρονικές και ρομαντικές επιλογές, τα νυφικά νύχια με δαντέλα ξεχωρίζουν για την αίσθηση κομψότητας και λεπτομέρειας που αποπνέουν.
Εμπνευσμένα από τις λεπτομέρειες των πιο όμορφων νυφικών, τα μανικιούρ αυτά ξεχωρίζουν για τον ρομαντισμό, την φινέτσα και την vintage αισθητική τους. Η δαντέλα, είτε εφαρμόζεται ως λεπτομερές σχέδιο πάνω σε nude βάση είτε συνδυάζεται με γαλλικό μανικιούρ ή απαλές ιριδίζουσες αποχρώσεις, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα διακριτικό και εντυπωσιακό. Η ισορροπία αυτή είναι που την καθιστά ιδανική επιλογή για εσένα που θέλεις να υιοθετήσεις ένα elegant μανικιούρ που να ξεφεύγει από τις συνήθεις επιλογές χωρίς όμως να δείχνει υπερβολικό.
Τα καλύτερα νυφικά νύχια με δαντέλα δεν βασίζονται στην ένταση, αλλά στη λεπτομέρεια. Οι λεπτές γραμμές, τα διακριτικά μοτίβα και οι απαλοί τόνοι συνεργάζονται ώστε να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που «δένει» αρμονικά με το νυφικό και τη συνολική αισθητική της ημέρας.
Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα lacy bridal manis για να πάρεις ιδέες πριν τη μεγάλη μέρα:
Νυφικά νύχια με δαντέλα: Τα 10 ωραιότερα nail looks
Lace Tips
Short
3D
Floral
French Mani
Delicate
Scallop Tips
Timeless
Soft Petals
Milky
Old School
Almond
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