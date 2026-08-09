Το λινό παντελόνι από τα H&M που θα φορέσεις στην παραλία αλλά και στο ποτό
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
9 Αυγούστου 2026
Το λινό είναι ένα από τα πιο δροσερά υφάσματα που δείχνει κομψό και μπορεί να συνθέσει φινετσάτα looks για τα πρωινά στο γραφείο, ενώ παράλληλα μπορεί να φορεθεί, τόσο στην έξοδο στην πόλη- σκέψου λινά blazer ή λινά φορέματα- όσο και στο νησί. Σκέψου ένα λινό παντελόνι με κομψές μπαλαρίνες ή deux pieces με blazer και βερμούδα.
Το λινό παντελόνι από τα H&M που θα φορέσεις στην παραλία αλλά και στο ποτό
Με μία έρευνα ανακαλύψαμε ένα λινό παντελόνι από τα H&M που λατρέψαμε από την πρώτη κιόλας ματιά. Πρόκειται για ένα παντελόνι από ελαφρώς see-through ύφασμα φτιαγμένο από σύμμεικτη βισκόζη, με χαλαρή εφαρμογή.
Διαθέτει λάστιχο με σφηκοφωλιά στη μέση, διακοσμητική πατιλέτα, διακριτικές τσέπες στα πλάγια, τσέπες-φιλέτο πίσω και τσέπες με καπάκι στα πόδια ενώ διαθέτει επίσης τρουκς στα μπατζάκια για ρυθμιζόμενη εφαρμογή.
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Θα το φορέσεις είτε με το ασορτί του πουκάμισο για μια πιο αέρινη και χαλαρή εμφάνιση στο νησί, φλατ πέδιλα και ράφια αξεσουάρ ή και με ένα ολόσωμο μαγιό, μετά την παραλία ή και πριν, στον πρωινό καφέ.
Δες την εδώ
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