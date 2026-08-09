Τα λινά υφάσματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη θέση στις γκαρνταρόμπες μας- ιδίως τον Αύγουστο που οι θερμοκρασίες «σπάνε» το θερμόμετρο.

Το λινό είναι ένα από τα πιο δροσερά υφάσματα που δείχνει κομψό και μπορεί να συνθέσει φινετσάτα looks για τα πρωινά στο γραφείο, ενώ παράλληλα μπορεί να φορεθεί, τόσο στην έξοδο στην πόλη- σκέψου λινά blazer ή λινά φορέματα- όσο και στο νησί. Σκέψου ένα λινό παντελόνι με κομψές μπαλαρίνες ή deux pieces με blazer και βερμούδα.



Το λινό παντελόνι από τα H&M που θα φορέσεις στην παραλία αλλά και στο ποτό

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε ένα λινό παντελόνι από τα H&M που λατρέψαμε από την πρώτη κιόλας ματιά. Πρόκειται για ένα παντελόνι από ελαφρώς see-through ύφασμα φτιαγμένο από σύμμεικτη βισκόζη, με χαλαρή εφαρμογή.

Διαθέτει λάστιχο με σφηκοφωλιά στη μέση, διακοσμητική πατιλέτα, διακριτικές τσέπες στα πλάγια, τσέπες-φιλέτο πίσω και τσέπες με καπάκι στα πόδια ενώ διαθέτει επίσης τρουκς στα μπατζάκια για ρυθμιζόμενη εφαρμογή.



H&M



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Θα το φορέσεις είτε με το ασορτί του πουκάμισο για μια πιο αέρινη και χαλαρή εμφάνιση στο νησί, φλατ πέδιλα και ράφια αξεσουάρ ή και με ένα ολόσωμο μαγιό, μετά την παραλία ή και πριν, στον πρωινό καφέ.

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