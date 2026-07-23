Η Per Una παρουσιάζει τη συλλογή "The Festival-First Wardrobe" για το Καλοκαίρι 2026

Crochet υφές, bohemian λεπτομέρειες και φυσικές αποχρώσεις συνθέτουν τη νέα capsule συλλογή της M&S που αποτυπώνει το πνεύμα του σύγχρονου καλοκαιριού.

Η νέα συλλογή Per Una SS26 από τη Marks & Spencer φέρνει στο προσκήνιο μια σύγχρονη εκδοχή του festival dressing, μεταφέροντας την ανεπιτήδευτη αισθητική των καλοκαιρινών αποδράσεων σε μία ευέλικτη capsule γκαρνταρόμπα. Εμπνευσμένη από τη διαρκώς εξελισσόμενη festival κουλτούρα, η συλλογή συνδυάζει θηλυκές γραμμές, φυσικές υφές και χειροποίητες λεπτομέρειες, δημιουργώντας looks που φοριούνται από την παραλία μέχρι τις βραδινές εξόδους.

Κεντρικό στοιχείο της συλλογής αποτελεί η χαρακτηριστική crochet αισθητική, η οποία πρωταγωνιστεί μέσα από αέρινα beach cover-ups, μαγιό με δαντελένιες υφές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αποπνέουν σύγχρονη θηλυκότητα.

Ξεχωρίζουν το crochet μπικίνι σε φυσική εκρού απόχρωση, καθώς και το printed bikini σε γήινους τόνους με μουσταρδί λεπτομέρειες, δύο επιλογές που αποτυπώνουν απόλυτα το relaxed summer ύφος της συλλογής.

Η πρόταση της Per Una ολοκληρώνεται με ένα crochet beach cover-up με κρόσσια, ιδανικό για layering πάνω από το μαγιό, ενώ τα matching shorts, διακοσμημένα με floral κεντήματα, προσφέρουν μια πιο ρομαντική εκδοχή του καλοκαιρινού ντυσίματος.

Στη συλλογή συναντάμε ακόμη το utility γιλέκο σε φυσική μπεζ απόχρωση, που δίνει έναν πιο contemporary χαρακτήρα στα looks και μπορεί να φορεθεί εύκολα από το πρωί έως το βράδυ, συνδυασμένο με shorts, denim ή αέρινα φορέματα.

Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν ιδανικά τη συλλογή, με τη crochet shoulder bag με ξύλινες χάντρες και το printed σατέν φουλάρι να προσθέτουν τον χαρακτηριστικό bohemian χαρακτήρα που αποτελεί τη "υπογραφή" της νέας Per Una.

Με φυσικές αποχρώσεις, artisan υφές και ευέλικτα κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους, η νέα συλλογή Per Una SS26 προτείνει μία ολοκληρωμένη καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα, σχεδιασμένη για κάθε περίσταση από μία απόδραση σε νησί μέχρι ένα μουσικό festival ή ένα χαλαρό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.

Θα τα βρείτε διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο site της M&S.

Την επικοινωνία του brand στην Ελλάδα έχει αναλάβει η Ginger Communications.

